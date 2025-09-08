Rodrigo Álvez, el zaguero que asoma en Peñarol tras la salida de Juan Rodríguez y como futuro recambio de Nahuel Herrera

Tiene 17 años, mide 1,86 metros, es oriundo de Tacuarembó y desde su llegada al club, vive en la residencia de juveniles de Peñarol . El pasado sábado, Rodrigo Álvez firmó su primer contrato profesional, por tres años, y es una de las caras nuevas que asoma para buscar su lugar en el primer equipo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Álvez es generación 2007, fue reclutado en Peñarol por la captación del club que dirige Néstor Goncalves, hizo procesos de selecciones juveniles y fue varias veces convocado por Marcelo Bielsa para trabajar como sparring de la selección uruguaya.

Álvez juega en la sub 19 que en este segundo semestre de año volvió a ser dirigida por Martín Colombo , quien a fin de año pasado cerró un largo ciclo trabajando en las formativas de Peñarol para pasar a ser ayudante técnico de Joaquín Boghossian en Albion.

Colombo tomó el lugar de Raúl Salazar quien dejó la sub 19 para pasar a dirigir a River Plate, en el Torneo Clausura de la Primera división del fútbol uruguayo.

ELIMINATORIAS ¿Quién es el arquero de Chile que enfrentará Uruguay por Eliminatorias, Lawrence Vigouroux, quien le ganó el puesto a Brayan Cortés de Peñarol y que esperó 13 años su debut tras su primera convocatoria?

TORNEO CLAUSURA Los proyectiles que tiraron desde la hinchada de Peñarol a la cancha del Campeón del Siglo y que llevó a una fuerte reacción de Maxi Olivera cuando festejaban el penal de Plaza; mirá los videos

Además de dirigir a distintas categorías, Colombo se desempeñó como metodólogo en las formativas de Peñarol.

Además de jugar en sub 19, Álvez ya ha sido ascendido por Diego Aguirre y suma algunos días entrenamientos con el primer equipo aurinegro.

El jugador no pudo formar parte de las convocatorias que el entrenador hizo para el partido ante Boston River y para la Copa AUF Uruguay, contra Río Negro de San José, donde el DT le dio cabida a varios juveniles. Álvez no tenía entonces contrato profesional, algo que ahora tiene.

El zaguero vive desde que llegó de Tacuarembó a la capital en la residencia de juveniles del club.

Primero se radicó en el liceo de Solymar que estaba cercano al Centro de Alto Rendimiento que Peñarol tiene en esa zona.

Cuando se inauguró la residencia de juveniles dentro del predio de la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves, el jugador pasó a vivir ahí junto a otros 39 juveniles del club.

Otro de los que vive en la residencia es Brandon Álvarez, extremo generación 2007 que este año se destacó en la Copa Mitad del Mundo disputada por la sub 18 de Peñarol.

Álvarez es oriundo de Durazno y entrena con el primer equipo de Peñarol con el que debutó el 15 de agosto contra Boston River, por la tercera fecha del Torneo Clausura.

Después fue titular en el 3-0 a Río Negro de San José por Copa Auf Uruguay, jugando 58 minutos.

La proyección de Bruno Álvez en el primer equipo de Peñarol

Peñarol vendió recientemente a Juan Rodríguez a Cagliari y Diego Aguirre perdió ahí a un zaguero de pierna zurda al que en varios partidos utilizó como lateral izquierdo.

Además, Léo Coelho rescindió su contrato de común acuerdo con Peñarol y se fue a jugar a Amazonas, en la Serie B del Brasileirao.

Los zagueros de Peñarol son Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Javier Méndez y Gastón Silva.

Silva terminan contrato el 31 de diciembre. Gularte está a préstamos hasta mediados de 2026 y Méndez renovó recientemente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Herrera es uno de los grandes activos que tiene Peñarol y tras consolidarse este año como una de las figuras del equipo, puede ser vendido a fines de año.

La venta de Rodríguez y la eventual transferencia de Herrera al exterior, las puertas del primero de Peñarol se van abriendo para Rodrigo Álvez.

Como Rodrigo Álvez y Brandon Álvarez, que aún viven en la residencia de juveniles del club, pasaron por la misma varios integrantes del actual plantel de Peñarol: el tercer golero, Kevin Morgan, Nahuel Herrera, Tomás Olase y Luciano González.

Olase se recupera de una rotura de ligamentos al igual que González que se operó en noviembre y está próximo a volver a hacer fútbol.