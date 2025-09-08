Polémica en el fútbol sala por el título de Nacional en sub 20: mirá el cruce que tuvieron Jorge Seré y el dirigente de Peñarol Marcelo Solomita

El equipo sub 20 femenino de Nacional se consagró campeón por sexto año consecutivo en fútbol sala al golear 6-2 a UTU en la final del torneo disputada en Las Piedras.

Valentina Márquez fue la gran figura del partido con cuatro goles mientras que Delfina Olivera hizo los dos restantes. Para UTU marcaron Julieta Mozejko y Sofia Alberro.

La dirigente Tatiana Villaverde dijo a Nacional TV, a través de su canal de Youtube: "Una gran alegría por coronar el trabajo de todo un año, hoy tenemos la alegría de tener un sexenio, hay material para rato. Fuimos el mejor equipo de todo el campeonato y hoy lo demostramos. Terminamos invictos, es un campeonato muy merecido".

El coordinador del fútbol sala femenino, Jorge Seré, campeón de América y del Mundo con Nacional en 1988, dijo al mismo medio: "UTU viene haciendo un trabajo hace un buen tiempo. Hay que reconocer a los equipos que trabajan en formación, por eso a mí me hace muy feliz campeonar en esta categoría. Es muy fácil en Primera División tener un sexenio comprando jugadoras y trayendo gente por mucha plata. El tema es laburar y formar, y Nacional labura y forma. Llevamos seis campeonatos con chichas donde alguna comenzó con 14 años. Hoy Pierina González consigue ser campeona de fútbol playa y sub 20 en fútbol sala. Todavía falta. Hay más cosas para que pueda ganar".

Seré se refirió así al septenio que Peñarol ganó en 2024 en fútbol sala femenino, en mayores, en un torneo que domina desde 2018.

Eso generó la reacción de Marcelo Solomita que citando parte de la frase un posteo de El Show del Fútbol Sala con parte de la frase de Seré, le contestó: "Parece fácil, para nada lo es. No es un sexenio, van 7 (septenio). Detrás de eso hay jugadoras destinando mucho esfuerzo, compromiso, trabajo, mucha humildad y una unión interna grande. Esas cosas no se compran, el amor a Peñarol tampoco. A seguir enfocados en lo nuestro".

Solomita, consejero de Peñarol, es el presidente del fútbol sala del club.