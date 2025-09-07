Un implacable Nicolás López recuperó el liderazgo de la tabla de goleadores de la Liga AUF Uruguaya: mirá sus goles y quiénes son los máximos artilleros

Nicolás "Diente" López fue la gran figura de Nacional que este domingo vapuleó 3-0 a Racing en partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura.

López metió dos de los tres tantos del triunfo tricolor y asistió a Maximiliano Gómez en la restante anotación.

El primer lo hizo desde el borde del área tras una pelota que le bajó de cabeza Gómez, luego de un pelotazo frontal de Christian Oliva.

En el segundo, López y Gómez combinaron notablement e para un nuevo gol del ex Defensor Sporting.

El entrenador de Nacional, Pablo Peirano, destacó la sociedad que conforman sus delanteros.

El tercero llegó tras un latigazo cruzado del Diente, tras buena asistencia de Diego Romero.

Mirá el compacto del partido:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/1964834855893479609&partner=&hide_thread=false En una nueva demostración de poderío ofensivo, y con goles de Maxi Gómez y, en dos oportunidades, de Nicolás López, @Nacional venció 3 a 0 a @RacingClubUru. De esta manera, el tricolor se mantiene en la punta de la Tabla Anual. Este es nuestro compacto.



Relato: @JokasDiego… pic.twitter.com/EVGtBJfpRp — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) September 7, 2025

Con 6 goles, López pasó a ser el máximo goleador del Torneo Clausura.

Supera a varios jugadores que tienen 4 tantos, incluido Maxi Gómez. También hay jugadores de Liverpool y City Torque que se enfrentan al cierre de la fecha 6.

En la Liga AUF Uruguaya, que engloba al Torneo Apertura, el Torneo Intermedio y el Clausura, López llegó a 19 goles superando la línea de Abel Hernández de Liverpool y Agustín Rodríguez de Juventud, ambos con 18 conquistas.