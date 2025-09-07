Posiciones de la Tabla Anual y el Torneo Clausura tras la goleada de Nacional sobre Racing por la sexta fecha

Nacional sigue en lo más alto de la Tabla Anual luego de ganarle este domingo claramente a Racing por 3-0, en partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura.
Los tricolores suman 62 puntos en la Anual y mantienen cuatro puntos de diferencia sobre Peñarol que el sábado le ganó a gatas 1-0 a Plaza Colonia que cerca del final erró un penal.
Juventud y Liverpool se mantienen en zona de Copa Libertadores 2026.
Defensor Sporting, Boston River, Racing y Cerro Largo están en zona de Copa Sudamericana 2026.
En el Torneo Clausura, Peñarol es líder con 15 puntos y el escolta es Boston River con 14.
Nacional llegó a 10 puntos y sigue al acecho, cargando a cuestas con una quita de tres puntos generada por violentos incidentes protagonizados por su barra en el clásico del Torneo Intermedio. Esa deducción de unidades también lo afecta en la Tabla Anual.
En la tabla del descenso los tres equipos que están bajando a esta altura de las circunstancias son River Plate con un promedio de 0,862, Miramar Misiones con 0,969 y Plaza Colonia con 1,000. Los que tienen más cerca son Progreso con 1,031 y Cerro con 1,046.