Posiciones de la Tabla Anual y el Torneo Clausura tras la goleada de Nacional sobre Racing por la sexta fecha

Nacional sigue en lo más alto de la Tabla Anual luego de ganarle este domingo claramente a Racing por 3-0, en partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura.

Los tricolores suman 62 puntos en la Anual y mantienen cuatro puntos de diferencia sobre Peñarol que el sábado le ganó a gatas 1-0 a Plaza Colonia que cerca del final erró un penal.

FÚTBOL FEMENINO Luego de un gran partido, Peñarol le empató en la hora a Nacional el clásico del fútbol femenino; mirá los goles

TORNEO CLAUSURA Nacional 3-0 Racing por el Torneo Clausura: doblete del Diente López y nuevo gol de Maxi Gómez para un nuevo triunfo tricolor

En el Torneo Clausura, Peñarol es líder con 15 puntos y el escolta es Boston River con 14.

Nacional llegó a 10 puntos y sigue al acecho, cargando a cuestas con una quita de tres puntos generada por violentos incidentes protagonizados por su barra en el clásico del Torneo Intermedio. Esa deducción de unidades también lo afecta en la Tabla Anual.

En la tabla del descenso los tres equipos que están bajando a esta altura de las circunstancias son River Plate con un promedio de 0,862, Miramar Misiones con 0,969 y Plaza Colonia con 1,000. Los que tienen más cerca son Progreso con 1,031 y Cerro con 1,046.