Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / POSICIONES

Posiciones de la Tabla Anual y el Torneo Clausura tras la goleada de Nacional sobre Racing por la sexta fecha

Mirá cómo quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual luego de la goleada de Nacional sobre Racing por la sexta fecha

7 de septiembre 2025 - 19:57hs
Maximiliano Gómez

Maximiliano Gómez

Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Nacional sigue en lo más alto de la Tabla Anual luego de ganarle este domingo claramente a Racing por 3-0, en partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura.

Juventud y Liverpool se mantienen en zona de Copa Libertadores 2026.

Defensor Sporting, Boston River, Racing y Cerro Largo están en zona de Copa Sudamericana 2026.

Maximiliano Gómez, Nicolás López y Diego Romero
TORNEO CLAUSURA

Nacional 3-0 Racing por el Torneo Clausura: doblete del Diente López y nuevo gol de Maxi Gómez para un nuevo triunfo tricolor

Micaela Domínguez de Peñarol, celebra su gol para el empate contra Nacional en el clásico de fútbol femenino
FÚTBOL FEMENINO

Luego de un gran partido, Peñarol le empató en la hora a Nacional el clásico del fútbol femenino; mirá los goles

En el Torneo Clausura, Peñarol es líder con 15 puntos y el escolta es Boston River con 14.

Nacional llegó a 10 puntos y sigue al acecho, cargando a cuestas con una quita de tres puntos generada por violentos incidentes protagonizados por su barra en el clásico del Torneo Intermedio. Esa deducción de unidades también lo afecta en la Tabla Anual.

Embed

En la tabla del descenso los tres equipos que están bajando a esta altura de las circunstancias son River Plate con un promedio de 0,862, Miramar Misiones con 0,969 y Plaza Colonia con 1,000. Los que tienen más cerca son Progreso con 1,031 y Cerro con 1,046.

Temas:

Nacional Torneo Clausura Tabla Anual tabla de posiciones Racing

Seguí leyendo

Las más leídas

Nahitan Nández ordeñó vacas con sus amigos y su familia
SELECCIÓN

Aprovechando el día libre con la selección uruguaya, Nahitan Nández se fue para el interior y ordeñó vacas

Los cuatro jugadores de la selección uruguaya que desafectó Marcelo Bielsa previo a jugar con Chile por las Eliminatorias
SELECCIÓN

Los cuatro jugadores de la selección uruguaya que desafectó Marcelo Bielsa previo a jugar con Chile por las Eliminatorias

Clara Jaureguiberry, futbolista de Peñarol
FÚTBOL FEMENINO

Peñarol vs Nacional: a qué hora juegan hoy el clásico de fútbol femenino y dónde verlo

Maximiliano Gómez, Nicolás López y Diego Romero
TORNEO CLAUSURA

Nacional 3-0 Racing por el Torneo Clausura: doblete del Diente López y nuevo gol de Maxi Gómez para un nuevo triunfo tricolor

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos