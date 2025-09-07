Luego de un gran partido, Peñarol le empató en la hora a Nacional el clásico del fútbol femenino; mirá los goles

Peñarol le empató en la hora el clásico de fútbol femenino a Nacional, 2-2, este domingo a la tarde en el Estadio José Pedro Damiani, más conocido como Las Acacias, haciendo las veces de local, a través de un penal que convirtió Micaela Domínguez dejando parada a la arquera tricolor.
El encuentro se disputó en el marco de la Serie Campeonato del principal Torneo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).
El partido correspondió a la cuarta fecha y ambos siguen punteros luego de esta igualdad.
En la serie campeonato también juegan Wanderers, Defensor Sporting y Liverpool.
Un clásico de ida y vuelta
El partido entre Peñarol y Nacional del fútbol femenino tuvo muchos matices y se transformó en un encuentro de ida y vuelta en el que cualquier cosa podía pasar.
Eso llevó a que el juego fuera entretenido.
Un cabezazo de Martha Figueredo entrando por el segundo palo le dio la apertura a las tricolores que eran visitantes.
No obstante, Tatiana Magallanes aprovechó un yerro en la defensa de Nacional para igualar 1-1 el clásico.
Pero la histórica Sofía Oxandabarat suele no fallar y antes de que se terminara la primera parte, marcó el segundo para las tricolores, que eran más.
El segundo tiempo fue parejo y hubo situaciones en ambos arcos.
Al final, se dio un penal para Peñarol y Micaela Domínguez no solo no falló para empatarlo, sino que dejó parada a la arquera de Nacional.
Aquí se puede ver el video del resumen del partido:
