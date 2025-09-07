Luego de un gran partido, Peñarol le empató en la hora a Nacional el clásico del fútbol femenino; mirá los goles

Micaela Domínguez de Peñarol, celebra su gol para el empate contra Nacional en el clásico de fútbol femenino

Peñarol le empató en la hora el clásico de fútbol femenino a Nacional, 2-2, este domingo a la tarde en el Estadio José Pedro Damiani, más conocido como Las Acacias, haciendo las veces de local, a través de un penal que convirtió Micaela Domínguez dejando parada a la arquera tricolor.

El encuentro se disputó en el marco de la Serie Campeonato del principal Torneo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El partido correspondió a la cuarta fecha y ambos siguen punteros luego de esta igualdad.

En la serie campeonato también juegan Wanderers, Defensor Sporting y Liverpool .

Un clásico de ida y vuelta

El partido entre Peñarol y Nacional del fútbol femenino tuvo muchos matices y se transformó en un encuentro de ida y vuelta en el que cualquier cosa podía pasar.

Eso llevó a que el juego fuera entretenido.

Un cabezazo de Martha Figueredo entrando por el segundo palo le dio la apertura a las tricolores que eran visitantes.

No obstante, Tatiana Magallanes aprovechó un yerro en la defensa de Nacional para igualar 1-1 el clásico.

Pero la histórica Sofía Oxandabarat suele no fallar y antes de que se terminara la primera parte, marcó el segundo para las tricolores, que eran más.

El segundo tiempo fue parejo y hubo situaciones en ambos arcos.

Al final, se dio un penal para Peñarol y Micaela Domínguez no solo no falló para empatarlo, sino que dejó parada a la arquera de Nacional.

