Asesinaron a un hombre de 33 años en Colonia Nicolich: lo encontraron en una cuneta

Policía. (Archivo) Foto: Leonardo Carreño

Un hombre de 33 años fue asesinado en Colonia Nicolich este lunes por la madrugada, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Canelones.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Sobre las 07:00 de este lunes, la Policía recibió un llamado que alertaba sobre un hombre tirado en la vía pública, en las calles Augusto Sandino y Rafael Villagrán de la mencionada localidad.

Cuando los oficiales llegaron, encontraron al hombre muerto y tendido en una cuneta. Tras inspeccionar el cuerpo, constataron que tenía dos heridas de bala.

La víctima tenía un antecedente penal por un delito de receptación, cometido el pasado mes de agosto.

El departamento de Homicidios de la Jefatura de Canelones y la Fiscalía investigan el asesinato.