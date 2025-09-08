Dólar
/ Nacional / POLICIAL

Policía capturó a un extranjero que se había fugado de una cárcel de Brasil en investigación por una rapiña en Artigas: hay dos condenados

Los cuatro detenidos estaban implicados en una rapiña cometida el 26 de agosto en un comercio de Artigas, del que se robaron $ 200.000

8 de septiembre 2025 - 11:11hs
Jefatura de Policía de Artigas. (Archivo)

Jefatura de Policía de Artigas. (Archivo)

Mariana Castiñeiras

La Policía capturó a un uruguayo y dos brasileños, uno de ellos requerido en Brasil, por una rapiña a un comercio de Artigas del que robaron $ 200.000, y la Justicia condenó a dos de los implicados por varios delitos.

Según informó la Jefatura de Policía de Artigas en un comunicado, el pasado 26 de agosto un comerciante estaba cerrando su negocio junto a una empleado cuando fue sorprendido por un hombre armado, vestido totalmente de negro, que los amenazó y luego les robó $ 200.000 y US$ 1.000 del local.

La Dirección de Investigaciones y la Unidad de Análisis Criminal de la Jefatura artiguense tomaron el caso e identificaron al autor del crimen y a sus cómplices.

Policía. (Archivo)
HOMICIDIO

Asesinaron a balazos a un hombre en Bella Vista: detuvieron a dos jóvenes que estaban armados cerca del cuerpo

A la izquierda aparece el lanzamiento de la bengala náutica y a la derecha el acusado
JUSTICIA

Bengala náutica en el clásico: defensa asegura que el barra brava de Nacional acusado estaba lejos de donde se lanzó el artefacto

Este viernes la Justicia realizó varios allanamientos en los que detuvo a cuatro personas, dos uruguayos y dos brasileños. La Policía indicó que uno de los extranjeros se había escapado de una cárcel de su país el pasado 12 de agosto, condenado por un homicidio.

Durante el procedimiento también fueron incautados tres vehículos, dos pistolas, municiones, cargadores, un documento de identidad brasileño apócrifo y más de 66.000 pesos.

Dinero incautado en el operativo
Dinero incautado en el operativo

Dinero incautado en el operativo

Este fin de semana la Justicia condenó a dos de los involucrados y dispuso medidas limitativas por 60 días contra el brasileño prófugo de su país, a la espera de que se oficialice su pedido de extradición.

Su compatriota, de 30 años, fue condenado a cinco años de prisión por los delitos de "rapiña especialmente agravada", tráfico interno de municiones, en reiteración real con dos crímenes de "falsificación o alteración de un documento público por un particular".

Uno de los uruguayos, de 19 años, pasará seis meses en libertad a prueba por los delitos de "encubrimiento agravado", porte y tenencia de armas de fuego, y un cargo por "tráfico interno de armas y municiones". El otro ciudadano nacional fue liberado.

