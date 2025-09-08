Policía capturó a un extranjero que se había fugado de una cárcel de Brasil en investigación por una rapiña en Artigas: hay dos condenados

La Policía capturó a un uruguayo y dos brasileños, uno de ellos requerido en Brasil, por una rapiña a un comercio de Artigas del que robaron $ 200.000, y la Justicia condenó a dos de los implicados por varios delitos.
Según informó la Jefatura de Policía de Artigas en un comunicado, el pasado 26 de agosto un comerciante estaba cerrando su negocio junto a una empleado cuando fue sorprendido por un hombre armado, vestido totalmente de negro, que los amenazó y luego les robó $ 200.000 y US$ 1.000 del local.
La Dirección de Investigaciones y la Unidad de Análisis Criminal de la Jefatura artiguense tomaron el caso e identificaron al autor del crimen y a sus cómplices.
Este viernes la Justicia realizó varios allanamientos en los que detuvo a cuatro personas, dos uruguayos y dos brasileños. La Policía indicó que uno de los extranjeros se había escapado de una cárcel de su país el pasado 12 de agosto, condenado por un homicidio.
Durante el procedimiento también fueron incautados tres vehículos, dos pistolas, municiones, cargadores, un documento de identidad brasileño apócrifo y más de 66.000 pesos.
Imagen de WhatsApp 2025-09-08 a las 10.23.16_76a6317a
Dinero incautado en el operativo
Foto: Jefatura de Policía de Artigas
Este fin de semana la Justicia condenó a dos de los involucrados y dispuso medidas limitativas por 60 días contra el brasileño prófugo de su país, a la espera de que se oficialice su pedido de extradición.
Su compatriota, de 30 años, fue condenado a cinco años de prisión por los delitos de "rapiña especialmente agravada", tráfico interno de municiones, en reiteración real con dos crímenes de "falsificación o alteración de un documento público por un particular".
Uno de los uruguayos, de 19 años, pasará seis meses en libertad a prueba por los delitos de "encubrimiento agravado", porte y tenencia de armas de fuego, y un cargo por "tráfico interno de armas y municiones". El otro ciudadano nacional fue liberado.