Policía capturó a un extranjero que se había fugado de una cárcel de Brasil en investigación por una rapiña en Artigas: hay dos condenados

La Policía capturó a un uruguayo y dos brasileños , uno de ellos requerido en Brasil , por una rapiña a un comercio de Artigas del que robaron $ 200.000, y la Justicia condenó a dos de los implicados por varios delitos.

Según informó la Jefatura de Policía de Artigas en un comunicado, el pasado 26 de agosto un comerciante estaba cerrando su negocio junto a una empleado cuando fue sorprendido por un hombre armado , vestido totalmente de negro, que los amenazó y luego les robó $ 200.000 y US$ 1.000 del local.

La Dirección de Investigaciones y la Unidad de Análisis Criminal de la Jefatura artiguense tomaron el caso e identificaron al autor del crimen y a sus cómplices.

JUSTICIA Bengala náutica en el clásico: defensa asegura que el barra brava de Nacional acusado estaba lejos de donde se lanzó el artefacto

HOMICIDIO Asesinaron a balazos a un hombre en Bella Vista: detuvieron a dos jóvenes que estaban armados cerca del cuerpo

Este viernes la Justicia realizó varios allanamientos en los que detuvo a cuatro personas, dos uruguayos y dos brasileños . La Policía indicó que uno de los extranjeros se había escapado de una cárcel de su país el pasado 12 de agosto , condenado por un homicidio.

Durante el procedimiento también fueron incautados tres vehículos, dos pistolas, municiones, cargadores, un documento de identidad brasileño apócrifo y más de 66.000 pesos.

Imagen de WhatsApp 2025-09-08 a las 10.23.16_76a6317a Dinero incautado en el operativo Foto: Jefatura de Policía de Artigas

Este fin de semana la Justicia condenó a dos de los involucrados y dispuso medidas limitativas por 60 días contra el brasileño prófugo de su país, a la espera de que se oficialice su pedido de extradición.

Su compatriota, de 30 años, fue condenado a cinco años de prisión por los delitos de "rapiña especialmente agravada", tráfico interno de municiones, en reiteración real con dos crímenes de "falsificación o alteración de un documento público por un particular".

Uno de los uruguayos, de 19 años, pasará seis meses en libertad a prueba por los delitos de "encubrimiento agravado", porte y tenencia de armas de fuego, y un cargo por "tráfico interno de armas y municiones". El otro ciudadano nacional fue liberado.