Asesinaron a balazos a un hombre en Bella Vista: detuvieron a dos jóvenes que estaban armados cerca del cuerpo

Policía. (Archivo) Foto: Leonardo Carreño

Un hombre fue asesinado a balazos este lunes por la madrugada en el barrio Bella Vista, y la Policía detuvo a dos personas que encontró armadas cerca del cuerpo, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

El hecho ocurrió en las calles San Ramón y Hervidero. Los responsables del crimen dispararon desde un auto a una casa de la zona en la que estaba la víctima y luego huyeron, según informó Telenoche.

Los oficiales que llegaron al lugar encontraron al hombre muerto, y hallaron cerca del cuerpo dos armas de fuego y más de 12 vainas de balas.

Cerca del hombre también había dos jóvenes, de 19 y 22 años, que estaban armados, y que fueron detenidos por las autoridades para ser indagados. Uno de ellos recibió un balazo en una pierna y fue derivado al Hospital Español, donde ya le dieron el alta.

La Policía y Fiscalía investigan el homicidio y esperan los resultados de distintas pericias para conocer la identidad de la víctima.