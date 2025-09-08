Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
nubes
Martes:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / REGRESO

Una exfigura de Canal 12 que había pasado al gobierno de Orsi vuelve al periodismo: las explicaciones sobre su regreso y dónde trabajará

El periodista se desempeñó hasta agosto como asesor del Ministerio del Interior y ahora regresa al periodismo a un programa de radio

8 de septiembre 2025 - 11:36hs
20240630 Microfono, canal 12, la tele, periodista, cobertura periodistica, elecciones internas 2024. IG.jpg
Foto: Inés Guimaraens

En los meses previos a la asunción del nuevo gobierno encabezado por el actual presidente Yamandú Orsi fueron varios los periodistas y trabajadores de los medios que pasaron para "el otro lado del mostrador", algo recurrente durante este tipo de instancias. Algunos de esos nombres que hoy se encuentran en diferentes organismos del Estado en distintas funciones son Martín Lees, Marcelo Soba, Alejandro Camino, Claudia Varela e Iliana Da Silva, entre otros. Sin embargo, uno de los que tomó esa decisión a principios de año ya se encuentra, otra vez, de nuevo un rol de periodístico.

Se trata de Leonardo Silvera, que durante años se desempeñó como periodista de Telemundo, el informativo de Canal 12, y que al comienzo de este nuevo período de gobierno pasó a trabajar como asesor del Ministerio del Interior. Según anunció él mismo en un posteo en su cuenta de Linkedin, ese rol ya forma parte del pasado. Allí se indica que finalizó en agosto de este año.

"El lunes back to work . Gracias por estar y acompañar esta turbulencia. Al menos hasta fin de año el panorama es más claro", comenzó el periodista en su publicación. Luego, comenzó a relatar cómo fue su búsqueda de trabajo en estas semanas, una etapa en la que según cuenta por momentos se desalentó.

Más noticias
Juan Pablo da Costa en el estudio del informativo de Canal 4
TELEVISIÓN

Figura de Canal 4 se despidió al aire del informativo y emocionó a sus compañeros: "Me voy lleno por haber conocido historias, gente, lugares"

exfigura de canal 4 vuelve a la pantalla con un nuevo proyecto en streaming: de que se trata
NUEVO PROYECTO

Exfigura de Canal 4 vuelve a la pantalla con un nuevo proyecto en streaming: de qué se trata

"Desde el 2008 no estaba desempleado así que fue todo nuevo. Me postulé a muchos llamados y mandé mensajes a todos quienes podían o tenían contactos como para ampliar la búsqueda o avisar si veían algo. ¿Qué pasó? Las empresas grandes y organismos internacionales responden con mails automáticos. Ninguno me dio formas de seguir el proceso de postulación. Hasta hoy no sé si sigo en carrera o no. Veremos", escribió.

"Me sumé a bancos de talentos. Algunos llamados cerraron y mi CV no fue ni visto, según dice la misma app. Solo una persona en una empresa (de al menos 30) me respondió el mail con el CV directamente", siguió.

"Hay que humanizar un poco más la respuesta a la búsqueda. Mi único tema es que no tenía empleo y no me iba a sumar el problema generado por mi propia ansiedad pero hay quien no lo ve así, busca y no sabe si llegó, si lo vieron; si hay alguien del otro lado o si le importa. Un mensaje puede hacer la diferencia. Es comunicación, es humanidad. Retomo el camino, éxitos a quienes están en la búsqueda, seguro algo aparece. El valor está y no cambia, solo falta conectar con quien lo vea", finalizó.

Según confirmó El Observador, Silvera comenzó a trabajar en la producción de En Perspectiva, el programa conducido por Emiliano Cotelo y Romina Andrioli en Radiomundo, y seguirá en ese puesto, por el momento, hasta fin de año.

Temas:

Yamandú Orsi periodismo Canal 12 Telemundo En Perspectiva

Seguí leyendo

Las más leídas

5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del sorteo millonario del domingo 7 de setiembre en vivo

Los cuatro jugadores de la selección uruguaya que desafectó Marcelo Bielsa previo a jugar con Chile por las Eliminatorias
SELECCIÓN

Los cuatro jugadores de la selección uruguaya que desafectó Marcelo Bielsa previo a jugar con Chile por las Eliminatorias

Marcelo Bielsa y Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa como pocas veces se vio: se subió al escenario en los festejos de los futbolistas de la selección uruguaya tras clasificar al Mundial 2026; mirá fotos y video

Acreditan a embajador uruguayo en EEUU: es de carrera y la apuesta del gobierno para entender la política de Trump
RELACIONES EXTERIORES

Acreditan a embajador uruguayo en EEUU: es de carrera y la apuesta del gobierno para "entender" la política de Trump

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos