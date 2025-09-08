Dólar hoy: esta es la cotización del lunes 8 de setiembre, según el BROU

El dólar abrió este lunes 8 de setiembre con un valor de $ 38,75 la compra y $ 41,25 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).
En el histórico, la compra del dólar estadounidense bajó $ 0,10, mientras que la venta se mantuvo sin cambios respecto al viernes 5 de setiembre.
Dólar en Argentina: ¿cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?
El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este lunes a A$ 1.340 la compra y A$ 1.380 la venta, según el diario argentino El Cronista. El tipo de cambio subió A$ 5 (0,36%).
Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 29,89 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,72 de acuerdo a la herramienta Cuex.