/ Economía y Empresas / TIPOS DE CAMBIO

Dólar hoy: esta es la cotización del lunes 8 de setiembre, según el BROU

En el histórico, la compra del dólar estadounidense bajó y la venta se mantuvo respecto al viernes 5 de setiembre

8 de septiembre 2025 - 7:11hs
Dólar en Uruguay

Getty Image

El dólar abrió este lunes 8 de setiembre con un valor de $ 38,75 la compra y $ 41,25 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

En el histórico, la compra del dólar estadounidense bajó $ 0,10, mientras que la venta se mantuvo sin cambios respecto al viernes 5 de setiembre.

Dólar en Argentina: ¿cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?

El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este lunes a A$ 1.340 la compra y A$ 1.380 la venta, según el diario argentino El Cronista. El tipo de cambio subió A$ 5 (0,36%).

