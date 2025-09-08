Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ELIMINATORIAS

El drástico cambio que prepara Perú pensando en las próximas Eliminatorias para el Mundial 2030

Los peruanos buscan poder clasificar de una vez a una Copa del Mundo y piensan en una variante fundamental para las Eliminatorias que vienen

8 de septiembre 2025 - 14:35hs
Uruguay y Perú por Eliminatorias

Uruguay y Perú por Eliminatorias

FOTO: AFP

FOTO: AFP

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) tras perder por goleada 3-0 con su combinado el pasado jueves contra la selección uruguaya, por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, quedó eliminada de la próxima edición de la Copa del Mundo, una vez más, y ya piensa en lo que será la de 2030, por lo que busca un cambio sustancial.

En ese contexto, según informó Líbero, la FPF baraja la posibilidad de cambiar la localía para el próximo proceso clasificatorio, dejando de lado el histórico Estadio Nacional de Lima por el Inca Garcilaso de la Vega ubicado en la ciudad del Cusco.

La altura sobre todo

"La Blanquirroja no solo ha disputado partidos en la capital, Lima, sino también ha llevado su fútbol a diferentes ciudades del país. Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Moquegua y Tacna han sido algunas regiones donde Perú ha disputado amistosos y encuentros oficiales. Sin embargo, en toda su historia nunca ha sido local en Cusco, por lo que si se concretase esta posibilidad, sería la primera vez que nuestra selección reciba a rivales en el 'Ombligo del Mundo'", informó el citado medio.

estadio garcilaso de la vega
Ese estadio está situado a 3.400 metros de altura y tiene una capacidad de 45.000 personas.

Así, Perú, como lo hacen Bolivia y Ecuador, y como en algún momento lo hizo Colombia cuando jugaba en Bogotá y no en la tórrida Barranquilla, puede sumarse a las selecciones que quieren aprovechar la ventaja de la altura sobre sus rivales.

Cabe recordar que, si bien aún no está definido, como la selección uruguaya ya está clasificada al Mundial 2030, es probable que no juegue Eliminatorias. Pero eso lo determinará la FIFA próximamente.

