La visita relámpago de Antoine Griezmann a Uruguay, el reencuentro con sus excompañeros Diego Godín y Gonzalo Castro y la camiseta que se llevó

Antoine Griezmann, campeón del mundo en Rusia 2018 y actual jugador de Atlético de Madrid, estuvo en Uruguay este fin de semana en una visita relámpago

8 de septiembre 2025 - 8:47hs
Gonzalo Castro, Antoine Griezmann y Diego Godín

Gonzalo Castro, Antoine Griezmann y Diego Godín

El delantero francés Antoine Griezmann, campeón del mundo en Rusia 2018 y actual jugador de Atlético de Madrid, estuvo en Uruguay este fin de semana en una visita relámpago para estar junto a su amigo Diego Godín en un día especial.

El excapitán de la selección uruguaya, compañero de Griezmann en su etapa en Atlético, llegó al país para asistir al bautismo de la pequeña hija del exdefensa, quien es padre de dos niñas: Pilar y Juana.

20250316 FBL - ESP - LIGA - ATLETICO MADRID - BARCELONA Atletico Madrid's French forward #07 Antoine Griezmann warms up prior the Spanish league footbal match between Club Atletico de Madrid and FC Barcelona at Metropolitano Stadium in Madrid, on March 16
Antoine Griezmann

Antoine Griezmann

El francés es el padrino de la niña y estuvo especialmente en Uruguay para la ceremonia.

Otro que estuvo en la ceremonia fue Gonzalo “Chory” Castro, excompañero de Griezmann en sus comienzo en Real Sociedad.

0025298480.webp
Diego Godín y Antoine Griezmann
Diego Godín y Antoine Griezmann

El Chory le regaló una camiseta de Porongos de Flores, el club del que es hincha y en el que el año pasado jugaron juntos en la Copa de Clubes de OFI, logrando el título de campeón.

Griezmann es socio del club trinitario.

Antoine Griezmann
Antoine Griezmann, camiseta y carné de socio

Antoine Griezmann, camiseta y carné de socio

Antoine Griezmann Uruguay Atlético de Madrid diego godin

