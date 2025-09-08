La visita relámpago de Antoine Griezmann a Uruguay, el reencuentro con sus excompañeros Diego Godín y Gonzalo Castro y la camiseta que se llevó

El delantero francés Antoine Griezmann , campeón del mundo en Rusia 2018 y actual jugador de Atlético de Madrid, estuvo en Uruguay este fin de semana en una visita relámpago para estar junto a su amigo Diego Godín en un día especial.

El excapitán de la selección uruguaya, compañero de Griezmann en su etapa en Atlético, llegó al país para asistir al bautismo de la pequeña hija del exdefensa, quien es padre de dos niñas: Pilar y Juana.

20250316 FBL - ESP - LIGA - ATLETICO MADRID - BARCELONA Atletico Madrid's French forward #07 Antoine Griezmann warms up prior the Spanish league footbal match between Club Atletico de Madrid and FC Barcelona at Metropolitano Stadium in Madrid, on March 16

El francés es el padrino de la niña y estuvo especialmente en Uruguay para la ceremonia.

Otro que estuvo en la ceremonia fue Gonzalo “Chory” Castro, excompañero de Griezmann en sus comienzo en Real Sociedad.

0025298480.webp Diego Godín y Antoine Griezmann AFP

El Chory le regaló una camiseta de Porongos de Flores, el club del que es hincha y en el que el año pasado jugaron juntos en la Copa de Clubes de OFI, logrando el título de campeón.

Griezmann es socio del club trinitario.