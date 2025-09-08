¿Cuáles son los partidos de la Copa AUF Uruguay que Tenfield decidió televisar esta semana?

La Copa AUF Uruguay comienza esta semana una instancia muy importante, ya que se disputarán, a partido único, los octavos de final del torneo que aún no han podido ganar los grandes, Nacional ni Peñarol. En ese contexto, la empresa televisiva Tenfield decidió que emitirá los partidos de ambos equipos.

Esta instancia del torneo comienza este martes con el encuentro entre Bella Vista, de la Divisional C, ante Central Español, que milita en la Segunda división profesional, a la hora 15 en el Estadio Luis Tróccoli.

A diferencia de lo que ha ocurrido en dieciseisavos de final con los partidos que jugaron Nacional y Peñarol que fueron transmitidos por AUFTV, esta vez, ambos serán emitidos por televisión por la empresa Tenfield, según pudo saber Referí.

Cabe recordar que los dirigidos por Diego Aguirre eliminaron de visitantes a Río Negro de San José por 3-0, en tanto que los tricolores le ganaron con lo justo, 2-1, a Huracán del Paso de la Arena, de la Divisional C.

El primero en jugar de ambos grandes será el equipo aurinegro, que enfrentará a Liverpool en el Estadio Centenario, para resguardar el césped Estadio Campeón del Siglo que no está en sus mejores condiciones.

El partido se disputará este miércoles a la hora 20.30.

Por su parte, Nacional recibirá a Plaza Colonia en el Gran Parque Central este jueves a la misma hora.