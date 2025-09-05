La dura sanción de FIFA que recibió Chile, el próximo rival de la selección uruguaya por Eliminatorias

Bentancur y Valverde en un partido contra Chile AFP

La selección uruguaya disfrutó de una gran noche este jueves en el Estadio Centenario, al golear 3-0 a Perú por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, y de esa manera, consiguió la clasificación a la próxima edición de la Copa del Mundo. En tanto, su próximo rival, Chile, recibió una sanción de FIFA para jugar de local con la mitad del aforo.

Ahora, solo para cumplir con el calendario, Uruguay visitará el martes en Santiago a Chile, que viene de ser goleado 3-0 por Brasil en Maracaná, y ya eliminado del Mundial, por la última fecha de las Eliminatorias.

El Comité Disciplinario de la FIFA aplicó un nuevo castigo para la selección chilena previo al partido contra Uruguay del próximo martes.

El motivo de la sanción pasa por "discriminación y abuso racista" en el partido ante Argentina del 5 de junio pasado en el Estadio Nacional de Santiago.

Javier Altamirano y Lionel Messi Foto: Rodrigo Arangua / AFP

La FIFA informó que Chile deberá jugar su próximo encuentro de local, el martes 9 ante Uruguay, "con un número limitado de espectadores (reducción del 50%) o, alternativamente, las localidades pueden ser ocupadas por la comunidad o grupos de interés especial".

Para el encuentro entre Chile y Uruguay habrá solo 24.400 asientos disponibles en el Estadio Nacional y se bloquearán los sectores que están detrás de los arcos, es decir, las tribunas populares.

Además, se aplicó una multa de 115.000 francos suizos (US$ 144.360).