¿Qué selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026? Repasá los combinados que tienen asegurada su participación hasta el momento

FOTO: AFP

Uruguay, Colombia y Paraguay se clasificaron este jueves para el Mundial de 2026 y ya son dieciséis las selecciones que aseguraron su presencia en el torneo que se disputará el año próximo en Norteamérica.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El combinado cafetero, su par guaraní y la celeste se unieron de esta manera a los ya clasificados por Sudamérica, Argentina, Brasil y Ecuador, tras la disputa de la decimoséptima y penúltima fecha de las eliminatorias regionales.

El martes, en el cierre del clasificatorio, Venezuela, séptima con 18 puntos, y Bolivia, octava con 17, se jugarán el cupo para el repechaje continental.

Embed

Además de los seis clasificados sudamericanos, el Mundial del año próximo ya tiene aseguradas las presencias de sus tres países organizadores, Estados Unidos, Canadá y México, al ganador de Oceanía, Nueva Zelanda, y a los representantes de la confederación asiática: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur y Australia. Países clasificados para el Mundial de 2026: Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia Zona Oceanía: Nueva Zelanda AFP