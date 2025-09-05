Dólar
El Observador / Selección / MUNDIAL 2026

¿Qué selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026? Repasá los combinados que tienen asegurada su participación hasta el momento

Ya son dieciséis las selecciones que aseguraron su presencia en el torneo que se disputará el año próximo en Norteamérica

5 de septiembre 2025 - 8:09hs
La selección uruguaya clasificó al Mundial 2026 tras Uruguay vs Perú por Eliminatorias 5
FOTO: AFP

Uruguay, Colombia y Paraguay se clasificaron este jueves para el Mundial de 2026 y ya son dieciséis las selecciones que aseguraron su presencia en el torneo que se disputará el año próximo en Norteamérica.

El combinado cafetero, su par guaraní y la celeste se unieron de esta manera a los ya clasificados por Sudamérica, Argentina, Brasil y Ecuador, tras la disputa de la decimoséptima y penúltima fecha de las eliminatorias regionales.

El martes, en el cierre del clasificatorio, Venezuela, séptima con 18 puntos, y Bolivia, octava con 17, se jugarán el cupo para el repechaje continental.

Giorgian De Arrascaeta
ELIMINATORIAS

La especial y emotiva dedicatoria de Giorgian De Arrascaeta para los hinchas de la selección de Uruguay

Aldo Cauteruccio al frente del asado de la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

El asado de la selección uruguaya en el festejo íntimo en el Complejo Celeste tras clasificar al Mundial 2026; mirá el video

Además de los seis clasificados sudamericanos, el Mundial del año próximo ya tiene aseguradas las presencias de sus tres países organizadores, Estados Unidos, Canadá y México, al ganador de Oceanía, Nueva Zelanda, y a los representantes de la confederación asiática: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur y Australia.

Países clasificados para el Mundial de 2026:

Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores)

Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia

Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia

Zona Oceanía: Nueva Zelanda

AFP

Mundial 2026 selección uruguaya Colombia

Giorgian de Arrascaeta
ELIMINATORIAS

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay subió al tercer lugar y le pelea el segundo puesto a Brasil

Sergio Rochet
ELIMIANTORIAS

Uruguay 3-0 Perú por Eliminatorias: la celeste goleó, dio su mejor versión en mucho tiempo y se clasificó al Mundial 2026

Rodrigo Bentancur
ELIMINATORIAS

A qué hora juega Uruguay vs Perú hoy por Eliminatorias y por dónde verlo en vivo

SELECCIÓN URUGUAYA

La llamativa indumentaria con la que jugará Uruguay vs Perú y que repetirá en el Estadio Centenario
SELECCIÓN URUGUAYA

La llamativa indumentaria con la que jugará Uruguay vs Perú y que repetirá en el Estadio Centenario

