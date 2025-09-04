La victoria que la selección uruguaya logró frente a Perú este jueves de noche en el Estadio Centenario le permitió a los celestes cerrar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas como locales con un triunfo y firmaron la clasificación para el Mundial 2026.
Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay subió al tercer lugar y le pelea el segundo puesto a Brasil
El triunfo de Uruguay ante Perú le permitió a la selección dirigida por Marcelo Bielsa subir en la tabla de posiciones en las Eliminatorias para el Mundial 2026