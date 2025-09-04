Dólar
El Observador / Selección / ELIMINATORIAS

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay subió al tercer lugar y le pelea el segundo puesto a Brasil

El triunfo de Uruguay ante Perú le permitió a la selección dirigida por Marcelo Bielsa subir en la tabla de posiciones en las Eliminatorias para el Mundial 2026

4 de septiembre 2025 - 22:31hs
Giorgian de Arrascaeta

Giorgian de Arrascaeta

Foto: Eitan Abramovich / AFP

La victoria que la selección uruguaya logró frente a Perú este jueves de noche en el Estadio Centenario le permitió a los celestes cerrar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas como locales con un triunfo y firmaron la clasificación para el Mundial 2026.

Además, los tres puntos que logró ante Perú le permitieron llegar a 27 en la tabla y subir un lugar.

Los celestes comenzaron cuartos en esta fecha 17 y terminan terceros, detrás de Argentina y Brasil.

Sergio Rochet
ELIMIANTORIAS

Uruguay 3-0 Perú por Eliminatorias: la celeste goleó, dio su mejor versión en mucho tiempo y se clasificó al Mundial 2026

Rodrigo Aguirre
VIDEO

Mirá los goles de Uruguay contra Perú por Eliminatorias con los que la celeste selló su clasificación al Mundial 2026

Ecuador estaba segundo, pero con el empate ante Paraguay en Asunción cayó al cuarto lugar. Paraguay continúa quinto.

En esta fecha también confirmaron su clasificación Paraguay y Colombia.

Ahora resta definir quién va al repechaje. Ese lugar se definirá entre Venezuela y Bolivia, que están separados por un punto.

Embed

Así está la tabla de posiciones tras la fecha 17 de las Eliminatorias y cuando solo queda una jornada para terminar el clasificatorio:

Embed

Mirá las mejores jugadas y los goles de Uruguay frente a Perú en la fecha 17 de las Eliminatorias:

Embed
Eliminatorias Sudamericanas selección uruguaya tabla de posiciones

