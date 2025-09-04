Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay subió al tercer lugar y le pelea el segundo puesto a Brasil

La victoria que la selección uruguaya logró frente a Perú este jueves de noche en el Estadio Centenario le permitió a los celestes cerrar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas como locales con un triunfo y firmaron la clasificación para el Mundial 2026.

Con esta clasificación, Uruguay participará en su quinto Mundial consecutivo .

Además, los tres puntos que logró ante Perú le permitieron llegar a 27 en la tabla y subir un lugar.

Los celestes comenzaron cuartos en esta fecha 17 y terminan terceros, detrás de Argentina y Brasil.

VIDEO Mirá los goles de Uruguay contra Perú por Eliminatorias

Uruguay 3-0 Perú por Eliminatorias: la celeste goleó, dio su mejor versión en mucho tiempo y se clasificó al Mundial 2026

Ecuador estaba segundo, pero con el empate ante Paraguay en Asunción cayó al cuarto lugar. Paraguay continúa quinto.

En esta fecha también confirmaron su clasificación Paraguay y Colombia.

Ahora resta definir quién va al repechaje. Ese lugar se definirá entre Venezuela y Bolivia, que están separados por un punto.

Así está la tabla de posiciones tras la fecha 17 de las Eliminatorias y cuando solo queda una jornada para terminar el clasificatorio:

Mirá las mejores jugadas y los goles de Uruguay frente a Perú en la fecha 17 de las Eliminatorias: