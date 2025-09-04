Dólar
El Observador / Selección / ELIMINATORIAS

El uno por uno del primer tiempo de Uruguay vs Perú por Eliminatorias: Giorgian De Arrascaeta dio un recital de fútbol y se merece el gol

Mirá el uno por uno del primer tiempo de Uruguay contra Perú por la penúltima fecha de las Eliminatorias: Giorgian De Arrascaeta el mejor por destrozo

4 de septiembre 2025 - 21:23hs
Giorgian De Arrascaeta y Luis Advíncula

Giorgian De Arrascaeta y Luis Advíncula

Foto: Eitan Abramovich / AFP
Pablo Benítez

Por  Pablo Benítez

La selección de Uruguay se enfrenta con Perú en el Estadio Centenario en duelo correspondiente a la penúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Sergio Rochet 6: No le patearon bajo los tres palos hasta los 40 minutos donde respondió bien ante remate de Yotún, en pelota complicada por el pique.

Guillermo Varela 6: Notable centro para el gol de Aguirre. Luego volvió a meter otro envío muy peligroso.

Sebastián Cáceres 5: Gran cierre a los 30' generando incluso en su corte y salida una amarilla para un rival.

Mathías Olivera 5: Tarea tranquila en la defensa de la zaga.

Joaquín Piquerez 5: Intentó un tiro libre desde un ángulo muy sesgado y se le fue afuera. Generó un buen desborde en la primera chance de gol del partido.

Federico Valverde 7: Despliegue y pases de calidad para iniciar ataques. Metió dos pelotas profundas espectaculares.

Rodrigo Bentancur 7: Se prodigó en el campo al igual que Valverde asociándose siempre con la intención de proponer y jugar. Cortó muchas pelotas en retroceso mostrando velocidad y gran técnica de marca.

Rodrigo Bentancur en selección uruguaya vs Perú por Eliminatorias

Facundo Pellistri 6: Buen pique a los 4' generando falta al borde del área y amarilla para su marcador. Notable presión para Gallese para robar una pelota en el área chica y asistir a De Arrascaeta que estuvo cerca del segundo. Lo buscaron poco para jugar uno contra uno ante un rival amonestado.

Giorgian De Arrascaeta 8: Muy activo en el arranque. Pisó el área y remató apenas afuera. Condujo y pasó con gran visión de juego para la jugada del 1-0. Volvió a rematar apenas afuera tras pase de Pellistri. Manejó los hilos del equipo y participó con gran lectura de todas las jugadas del ataque. Puso otro tiro peligroso al borde del área rematado con enorme sutileza.

Brian Rodríguez 5: Gran jugada en el área en una jugada donde Rodrigo Aguirre quedó de espaldas al arco con muchas marcas encima.

Rodrigo Aguirre 6: Implacable golpe de cabeza para abrir el marcador.

20250804 FBL - WC - 2026 - SAMERICA - QUALIFIERS - URU - PER Uruguay's forward #07 Rodrigo Aguirre celebrates with Uruguay's defender #18 Brian Rodríguez after scoring his team's first goal during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football
Rodrigo Aguirre

Rodrigo Aguirre

selección uruguaya Eliminatorias Perú Giorgian De Arrascaeta

