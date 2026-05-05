Le extrema fragilidad de Peñarol para defender la pelota quieta, un problema que para Diego Aguirre es cada vez más grave

Peñarol tiene una particularidad debilidad en la presente temporada. Más allá del estado de crisis actual que dejó la ausencia de Leonardo Fernández, de los siete partidos sin ganar y de sus complicadas chances en la Copa Libertadores, Diego Aguirre tiene una adversidad a la que no encuentra solución: la defensa de la pelota quieta.

Peñarol recibió e l 31,6% de los goles tomados este año a través de acciones a balón parado.

En 19 partidos jugados, Peñarol recibió 18 tantos, seis de los cuales llegaron a través de córners o tiros libres ejecutados como centros.

Antes de llegar a la mitad de la temporada, Peñarol ya casi tomó la mitad de los goles que recibió el año pasado por esa vía, que fueron 13.

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En solo cinco oportunidades el equipo de Aguirre mantuvo la valla en cero: dos veces ante Nacional, por la Supercopa Uruguaya y el Torneo Apertura, y una ante Albion, Boston River y Progreso, por el Apertura.

En el pozo deportivo en que se encuentra el club, que arrancó tras el 2-0 a Progreso, el pasado 4 de abril, Peñarol suma siete partidos sin poder ganar, cuatro por el torneo local y tres por Copa Libertadores.

A Leo Fernández lo perdió, por rotura de ligamentos, en el primer partido que inauguró esa racha, contra Santa Fe, por Copa Libertadores.

En ese encuentro, el aurinegro tomó un gol de córner, por una desatención en la marca de Franco Escobar.

Luego siguieron goles por esa vía contra Liverpool, Corinthians y Defensor Sporting.

Solamente en uno de los partidos en que tomó goles de pelota quieta, Peñarol pudo ganar. Fue contra Deportivo Maldonado, en la tercera fecha del Apertura.

Después, los cinco goles encajados de pelota quieta le costaron empates o derrotas.

Fecha Torneo Rival Pelota quieta Perdió la marca Gol 4 de mayo Apertura Defensor Sp. 1-1 Córner Indio Fernández Brian Montenegro 30 de abril Libertadores Corinthians 0-2 Tiro libre Facundo Álvez Gustavo Henrique 13 de abril Apertura Liverpool 0-2 Córner Facundo Batista Martín Rabuñal 9 de abril Libertadores Santa Fe 1-1 Córner Franco Escobar Emanuel Olivera 29 de marzo Apertura Racing 1-2 Rebote córner Yuri Oyarzo 22 de febrero Apertura D. Maldonado 2-1 Córner Eric Remedi Juan M. Ramos

Aguirre fue consultado al respecto en la conferencia de prensa del lunes, tras el empate 1-1 ante Defensor Sporting, que igualó tras un córner que Lucas Agazzi cabeceó, Washington Aguerre salvó con gran atajada, Mateo Caballero remató, dio en el palo y luego marcó Brian Montenegro.

El DT relativizó el problema y dijo que esos goles se deben más a pequeños detalles que a desatenciones.

"Son situaciones de juego que trabajamos como tantas otras cosas, a veces es un detalle, una virtud del rival, un anticipo, situaciones que son muy difíciles de controlar. En la situación de la primera pelota que desvían, más allá de que tenés la referencia de marca, es muy difícil porque es un segundo, un ataque al espacio que es muy difícil de marcar, y lamentablemente recibimos el empate", expresó.

Temporada 2025

20251102 Javier Méndez, centro, juego aéreo, pelota quieta, Peñarol, Defensor Sporting, Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández-Focouy (1) Javier Méndez en acción el año pasado Foto: Dante Fernández/Focouy

En 53 partidos, Peñarol tomó 46 goles de los cuales 13 fueron de pelota quieta, lo que equivale a un 22%.

A esos goles tomados de córners o tiros libres en centros se suman dos goles de tiros libres directos: uno de Ignacio Neira, de Cerro, por un mal posicionamiento del golero Brayan Cortés, y otro contra Vélez Sarsfield por Copa Libertadores, por un rebote largo de Martín Campaña.

Esos goles no son tenidos en cuenta en este informe porque no son reveladores del profundo problema de juego aéreo que tiene Peñarol.

Es decir que ese porcentaje se acrecentó notoriamente este año pasando de un 22% a un 31,6%.

Fecha Torneo Rival Pelota quieta Perdió la marca Gol 16 de noviembre Semifinal Liga AUF Liverpool 2-1 Córner Javier Méndez Abel Hernández 25 de octubre Clausura Cerro 0-2 Tiro libre Maxi Silvera Enzo Larrosa 27 de setiembre Clausura Cerro Largo 3-1 Córner Trindade y Remedi Lucas Correa 19 de agosto Libertadores Racing 1-3 Tiro libre Maxi Olivera Franco Pardo 19 de agosto Libertadores Racing 1-3 Tiro libre Maxi Olivera Adrián Martínez 15 de agosto Clausura Boston River 1-2 Córner Juan Rodríguez y Héctor Villalba Guillermo López 14 de mayo Libertadores Olimpia 3-2 Córner Ignacio Sosa Lisandro López 12 de abril Apertura Miramar Mis. 4-2 Córner Rodrigo Pérez Pablo López 30 de marzo Apertura Cerro Largo 0-2 Córner Rodrigo Pérez Nicolás Bertocchi 20 de marzo Apertura Liverpool 0-3 Rebote tiro libre Hugo Quintana 15 de marzo Apertura Plaza Colonia 0-1 Córner Juan Rodríguez Máximo Lorenzi 9 de febrero Apertura Nacional 1-1 Córner Maxi Olivera Jeremía Recoba 26 de enero Supercopa Nacional 1-2 Rebote tiro libre Maxi Olivera jeremía Recoba

Temporada 2024

Peñarol jugó 54 partidos en su brillante 2024 donde solo recibió 34 goles. Pero ya entonces tenía un porcentaje interesante de goles recibidos de pelota quieta, un 20,6%.

Fecha Torneo Rival Pelota quieta Perdió la marca Gol 1° de diciembre Clausura Fénix 1-3 Córner Guzmán Rodríguez Guillermo Pereira 23 de octubre Libertadores Botafogo 0-5 Córner Maxi Olivera y G. Rodríguez Alexander Barboza 6 de octubre Clausura Nacional 1-2 Córner Rebote Sebastián Coates 7 de setiembre Clausura Miramar Mis. 2-1 Córner Maxi Olivera Pablo López 14 de julio Intermedio River Plate 3-1 Tiro libre Javier Méndez y G. Rodríguez Thiago Galletto 4 de abril Libertadores Rosario Ctral. 0-1 Córner G. Rodríguez Carlos Quintana 16 de febrero Apertura Cerro Largo 2-1 Córner Damián García Sergio Núñez

En su primer partido oficial de la temporada, contra Cerro Largo en el Estadio Centenario, Peñarol arrancó perdiendo por un gol de córner donde falló estrepitosamente Byron Castillo al errarle a la pelota en el primer palo. Sobre el segundo, el Toto Sergio Núñez anticipó a Damián García y marcó.

La fragilidad aérea quedó de manifiesto en dos partidos por Copa Libertadores. A Peñarol le costó una derrota en Rosario, ante Central, que lo hizo remar de atrás en el grupo, y uno de los goles claves del descalabro del segundo tiempo de la semifinal contra Botafogo fue de córner, obra del zaguero Alexander Barboza.

Maxi Olivera perdió la marca en el segundo palo y Guzmán Rodríguez no pudo con la fortaleza física de Barboza.

A pesar de tener una notable temporada 2024, Guzmán Rodríguez fue responsable en la marca de cuatro goles de pelotas quietas ese año.

Maxi Olivera, por su parte, ha sido responsable de seis goles, una cifra que no muy abultada teniendo en cuenta que estuvo en las cuatro temporadas, pero que marcó a fuego varios partidos como un par de clásicos (en uno su responsabilidad fue mínima porque se adelantó tras un rebote de un tiro libre y la pelota le cayó a las espaldas donde marcó Jeremía Recoba, y en el otro este lo anticipó con un golpe de taco) y los dos goles de la revancha de octavos ante Racing de Avellaneda. Ahí falló en el primer gol en la defensa del segundo palo y en el tanto decisivo tomó una marca y no ordenó -era el capitán- una ayuda para sus espaldas para tomar a Facundo Pardo.

En la temporada 2023, donde Aguirre asumió en la recta final del Torneo Clausura, en siete partidos Peñarol tomó cuatro goles, pero ninguno fue de pelota quieta