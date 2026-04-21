Leonardo Fernández se operó y Marcelo Solomita contó la verdad sobre la lesión del 10 de Peñarol que fue una rotura de ligamentos cruzados de rodilla

El volante de Peñarol Leonardo Fernández fue operado este martes a la hora 8.30 de Uruguay en Madrid por el doctor Manuel Leyes. El futbolista aurinegro se sometió a una intervención en la rodilla tras experimentar una rotura de ligamentos, algo que no fue comunicado en forma clara por el club cuando ocurrió.

El jugador fue acompañado por el consejero Marcelo Solomita , quien se pagó el viaje y los gastos de su bolsillo , para acompañar a Fernández, quien también viajó con su esposa, Victoria Mazzoni . Allá los esperó el representante del jugador, Jorge Chijane .

Solomita ya habia acompañado a Nahuel Herrera el mes pasado para una operación en el hombro . Fernández se atendió en la misma ciudad, en la misma clínica y fue intervenido por el mismo doctor .

El consejero del oficialismo dio detalles de la lesión de Fernández y todos los datos que aportó contradijeron sustancialmente a lo que el presidente Ignacio Ruglio informó el martes 14 de abril.

Cómo será, paso a paso, la recuperación de Leonardo Fernández y el impacto económico que genera en Peñarol terminar de pagar su contrato millonario, cuando no firmaron un seguro

La maldición de Peñarol: la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha de Leonardo Fernández se suma a otros cuatro jugadores del plantel que sufrieron la misma lesión en 14 meses

Ese día, Peñarol comunicó en una nebulosa que Fernández estaba lesionado en la rodilla y que necesitaba pasar por una operación. No informó si tenía los ligamentos rotos, fractura de rótula o rotura de meniscos.

Ruglio, media hora después de la comunicación oficial del club, salió a hablar en un programa de streaming de Fix para dar detalles de la lesión y decir que el jugador iba a viajar a España para buscar una segunda opinión y que en función de la misma, si era coincidente con el primer diagnóstico que le habían dado a Uruguay, se podía operar.

La lesión: lo que dijeron Ignacio Ruglio y Marcelo Solomita

La semana pasada, Ruglio dijo sobre la lesión de Fernández: "La rodilla está impecable, pero tiene una pequeña lesión en la parte de afuera del ligamento. Puede ser que eso después se abra y termine lastimando el resto de la rodilla. Hay un pequeño toque en el ligamento en la parte de afuera y si bien no está deshilachado, está tocado, pero la rodilla está sana".

"Es una lesión de ligamentos pero no está roto ni deshilachado, lo tiene tocado, la rodilla está intacta, pero con un golpe lo puede romper y también romper otras partes de la rodilla que están sanas", agregó Ruglio hace una semana.

Solomita, este martes, expresó a Minuto 1 de Carve Deportiva: "Antes de ver las imágenes, Leo tenía la rodilla estable, pero de las imágenes surge la rotura, le preguntamos si tenía roto el ligamento porque Leo tenía la rodilla estable y nos dijeron que era porque a veces una mínima firme la sostiene, por eso se generó una ilusión, pero terminó pasando lo que todos temíamos. Era una rotura de ligamentos cruzados".

Los tiempos de recuperación: lo que dijeron Ignacio Ruglio y Marcelo Solomita

"Te dicen que puede demorar, cinco, seis, siete meses, cuatro meses, eso nunca se sabe, es según la recuperación de la operación", expresó Ruglio el martes de la semana pasada.

Solomita, en cambio, declaró: "Son seis a ocho meses, es una rotura de ligamentos cruzados, el médico lo palpó y lo confirmó, es lo mismo que llevan todas las lesiones de ligamentos, lleva un tiempo largo y hay que asumirlas".

Los médicos que analizaron a Leonardo Fernández

"Hoy ya tuvimos al mediodía el informe de un especialista de rodilla en Uruguay y ahora muy probablemente hagamos viajar a Leo a un especialista de rodilla en Europa y siempre las cosas tomarlas con calma, pensar y no actuar a lo loco", dijo Ruglio.

Solomita expresó que el médico que revisó a Leo Fernández fue Daniel Zarrillo, médico de Peñarol desde enero de 2024.

"Lo importante es que Zarrillo vio las imágenes con detenimiento constató la lesión, compartimos las imágenes con Leyes y los dos diagnósticos coincidían", agregó.

¿Entrenó Leonardo Fernández tras lesionarse?

"Tiene la rodilla muy firme, podría jugar, de hecho ayer hizo cosas con pelota", dijo Ruglio el martes pasado.

"No tuvo entrenamiento en forma normal que yo sepa no", expresó por su parte Solomita.

Las razones de Peñarol

"Lo que quise con el comunicado es decir que con Leo puede haber algo para que no se empiece con la especulación de que todo el mundo tira un bolazo diferente y ahora sí con más tiempo intentar de ver si hay posibilidades de consultar en otro lado para estar seguros de lo que vamos a hacer con Leo", justificó el martes pasado Ruglio.

"Se informó una situación y luego otra", reconoció Solomita. "En Peñarol se tiene la política de manejar el tema de lesiones en la interna y los temas médicos se manejan con discreción".

Fernández se lesionó contra Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores.