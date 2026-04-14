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Lo que dijo Ignacio Ruglio sobre la lesión de Leonardo Fernández: tiene el ligamento de la rodilla "tocado" y Peñarol lo llevará a Europa para una segunda opinión

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, ordenó un comunicado institucional con información parcial sobre la lesión de Leonardo Fernández y luego dio un detallado informe a un programa de streaming

14 de abril de 2026 13:42 hs
Leonardo Fernández&nbsp;

Leonardo Fernández 

Foto: Enzo Santos/Focouy

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio dio declaraciones adicionales al comunicado que emitió Peñarol este martes sobre la lesión de rodilla de Leonardo Fernández.

En un breve comunicado, Peñarol informó sobre la hora 12.22 que Fernández tiene una lesión de rodilla y que debe pasar por cirugía, pero no dio detalles adicionales ni comunicó cuál es la lesión que tiene el jugador.

De eso se encargó Ruglio escasos minutos después dando una entrevista al programa de streaming Fix Fútbol en Vivo.

Consultado cómo procesó la información divulgada, Ruglio respondió: "Con calma, como todas las cosas del fútbol, todo el mundo se empieza a poner muy nervioso, calma, dar los pasos de a uno, consultar otras opiniones. Peñarol arrancó ahora con Nahuel Herrera a empezar intentar dar un salto de a veces tener consultas con los mejores del mundo en cada área y es lo que vamos a hacer también. Hoy ya tuvimos al mediodía el informe de un especialista de rodilla en Uruguay y ahora muy probablemente hagamos viajar a Leo a un especialista de rodilla en Europa y siempre las cosas tomarlas con calma, pensar y no actuar a lo loco".

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El mes pasado, Herrera se operó en Madrid de una lesión en el hombro de la cual se está recuperando en Uruguay.

"En las próximas horas vamos a definir si viaja, si lo ven y cuando tengamos los dos diagnósticos, y las dos conclusiones de un especialista uruguayo y de un especialista del exterior ver si la intervención quirúrgica es la opción, si hay algún otro tipo de tratamiento porque el especialista de rodilla de acá dijo que la rodilla está impecable, pero que tiene una pequeña lesión en la parte de afuera del ligamento. Tiene la rodilla muy firme, podría jugar, de hecho ayer hizo cosas con pelota, pero que también puede ser que eso después se abra y termine lastimando el resto de la rodilla", informó Ruglio.

"Entonces, desde el momento en que te hablan de dos, cuatro, cinco meses lo primero que le dije a los doctores es que cuatro meses y cuatro días no cambia nada para tener alguna otra opinión de los mejores del mundo y entre eso tomar decisiones", agregó.

"De seguro viaje a Europa. Ya hablé con (Jorge) Chijane, su representante, le pedí al doctor que me diera unas horas. (Jorge) Mendes que era uno de los que lo seguía a él para colocarlo en Arabia tiene al que ha operado los mejores allá en rodilla, entonces probablemente hagamos algo muy parecido a lo de Nahuel. Digo probablemente porque está todo desde hace un rato. Anoche cuando vieron el estudio por arriba antes del partido lo que vieron es que no había prácticamente nada pero hoy de mañana estudiándolo más en detenimiento vieron que había un pequeño toque en el ligamento en la parte de afuera y que se bien no está deshilachado, está tocado, pero la rodilla está sana", manifestó el titular de los aurinegros.

"Lo que quise con el comunicado es decir que con Leo puede haber algo para que no se empiece con la especulación de que todo el mundo tira un bolazo diferente y ahora sí con más tiempo intentar de ver si hay posibilidades de consultar en otro lado para estar seguros de lo que vamos a hacer con Leo", justificó.

"Es una lesión de ligamentos pero no está roto ni deshilachado, lo tiene tocado, la rodilla está intacta, pero con un golpe lo puede romper y también romper otras partes de la rodilla que están sanas", concluyó.

"Te dicen que puede demorar, cinco, seis, siete meses, cuatro meses, eso nunca se sabe, es según la recuperación de la operación", agregó.

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