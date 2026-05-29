El histórico de Boca Juniors que explotó tras la eliminación de la Copa Libertadores: "Si Riquelme no tiene las pelotas para echar a Cavani, es una falta de respeto"; mirá el video

Cristian Traverso, el exfutbolista que logró ser multicampeón con Boca Juniors en la época dorada de Carlos Bianchi como técnico no ocultó su angustia y fue muy claro gruesa contra la actualidad del club, criticando duramente al presidente Juan Román Riquelme y pidiendo la salida de Edinson Cavani .

"Yo la lloro por dentro porque me duele vivir el momento de Boca", dijo Traverso en TyC Sports.

El foco principal de su furia fue el uruguayo. Durante la transmisión del partido, la televisión enfocó repetidamente a Cavani en uno de los palcos de La Bombonera, y esto desató más furia en Traverso porque entendió que el delantero lleva cuatro meses sin pisar una cancha por diversas lesiones .

Cristian Traverso explotó ante lo que considera un privilegio desmedido: "No quiero ver más el palco ocupado con un jugador".

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La crítica no se quedó solo en el Edinson Cavani, sino que sumó a Juan Román Riquelme, a quien le exigió una postura de liderazgo firme y drástica ante esta situación.

Traverso explicó lo que entendía como falta de autoridad del presidente para rescindir el contrato del delantero uruguayo, asegurando de manera tajante: "Si nadie tiene las pelotas para echarlo a Cavani… Si Riquelme no tiene las pelotas, es una falta de respeto para todos los hinchas".

El exfutboista ganó dos veces la Copa Libertadores, una vez la Copa Intercontinental, y una Copa Sudamericana con Boca Juniors, además de tres títulos de Primera división argentina.