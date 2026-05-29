Medalla de oro para Uruguay: Valentín Soca ganó en los 10.000 metros del Iberoamericano de atletismo de Lima 2026

El fondista uruguayo Valentín Soca logró la medalla de oro en los 10.000 metros del Iberoamericano de atletismo de Lima 2026, prueba disputada este viernes.
El corredor oriundo de Vichadero, Rivera, recorrió la distancia con un registro de 28:28.92, en una carrera táctica y emocionante, según destacó Atletismo Sudamericano.
El uruguayo, dueños de varios récords, se despegó de sus perseguidores en la última vuelta para asegurar su victoria.
De esa forma, Soca se llevó la medalla dorada en el Campeonato Iberoamericano de Mayores.
El podio sudamericano lo completaron Luis Masabanda, de Ecuador, con un tiempo de 28:33.31, y Carlos Díaz de Chile con 28:36.98.
El atleta olímpico uruguayo Martín Cuestas también disputó la prueba y se ubicó 11° con un tiempo de 31:11.93.
La selección uruguaya en el Iberoamericano:
Este es el equipo de Uruguay en el Campeonato Iberoamericano de atletismo de Lima 2026 que se disputa desde este viernes 29 al domingo 31 de mayo.
Este es el equipo de Uruguay en el Iberoamericano de Lima.
Este es el equipo de Uruguay en el Iberoamericano de Lima