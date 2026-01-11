Valentín Soca logró la segunda mejor marca de la historia sudamericana en una prueba de 10 k callejera

El atleta uruguayo Valentín Soca alcanzó este domingo la segunda mejor marca sudamericana de todos los tiempos en la prueba callejera de 10 k al finalizar en el cuarto puesto de la 10K Valencia Ibercaja by Kiprun en España con una marca de 27.21.

Con ese excelente registro, Soca quedó muy cerca del 27.16 de Santiago Catrofe que el 12 de enero del año pasado , en la misma prueba, impuso el récord nacional y también el récord sudamericano.

Catrofe, uruguayo radicado desde niño en Girona, despojó entonces del récord sudamericano al brasileño Marilson Gomes Dos Santos que el 14 de octubre de 2007, en Udine, Italia, había dejado la marca en 27.48. El récord permaneció 17 años imbatido.

Soca tiene 23 años, nació en Vichadero y desde hace un par de años compite por la Baptiste University de Estados Unidos.

Es poseedor de los récords nacionales de 800 m (1.48.80), 3.000 m (7.37.10) y 10.000 m (27.37.65), y también de los de 2.000 m (5.09.61), 3.000 m (7.34.10) y 5.000 m (13.14.09) en pista corta. Esos tres récords son también récords sudamericanos.

El año fue finalista en el Mundial de Japón en 5.000 m.

Progresión de Valentín Soca en 10 k

Temporada Mejor marca 2026 27.21 2025 27.37 2024 28.14 2023 28.34 2022 30.44

Gran calidad de récords en la prueba de Valencia

El sueco Andreas Almgren, con un tiempo oficial de 26.45, y la escocesa Eilish McColgan, con de 30.08, batieron este domingo los récords de Europa en la 10K Valencia Ibercaja by Kiprun, una prueba en la que, además, Said Mechaal estableció también una nueva mejor marca española, al parar el crono en 27,21 y rebajar la marca en casi veinte segundos

Almgren, que fue el ganador de la prueba, superó la mejor marca continental que él mismo había logrado hace un año en esta misma carrera, en la que cruzó la meta en 26.52.

El sueco mejoró en ocho segundos un registro que durante estos doce meses ningún otro europeo había podido lograr y que le convirtió en el primero del continente en bajar de los 27 minutos.

McColgan hizo que el récord continental que la belga Jana Van Lent estableció el pasado 4 de enero en Niza (Francia) al detener el reloj en 30.10 tuviera solo una vigencia de siete días. La escocesa logró correr por las calles de Valencia dos segundos más rápido, según los tiempos ofrecido por la organización.

Por su parte, Said Mechaal dio la sorpresa y estableció un nuevo récord de España, un hito que no estaba en las previsiones de la organización de la prueba.

El corredor de origen marroquí, hermano de Adel Mechaal, consiguió rebajar en veinte segundos los 27.41 que había conseguido hace un año en esta cita Ilias Filfa.

En cambio, la palentina Marta García, con sus 31.17, no logró rebajar los 31.11 que firmó Carla Gallardo en Laredo hace unos meses y que continúa como el mejor crono de una atleta española en una prueba de diez mil metros en ruta.

La prueba femenina la ganó la keniata Brenda Jepchirchir, que fue la mujer más rápida en completar la distancia en Valencia al hacerlo en 29.25, lejos de los 28.46 que en este mismo trazado logró Agnes Jebet en 2024 y que se mantiene como récord del mundo.

La carrera, que celebró su edición 18, contó con la participación de 14.125 corredores, el tope de la prueba, para los que la organización preparó 16 salidas escalonadas para facilitar la fluidez.