Valentín Soca terminó su participación entre los mejores atletas de los 5.000 m del Mundial de Tokio 2025

Valentín Soca en el Mundial de Atletismo Tokio 2025

El atleta uruguayo Valentín Soca participó en la mañana de este domingo uruguayo (tardecita japonesa) de la final de los 5.000 m del Mundial de atletismo de Tokio 2025 en el que tuvo una muy buena participación, clasificando nada menos que a la final, en la que terminó en el puesto 15 del mundo.

El uruguayo había clasificado el pasado viernes a este cierre del certamen corriendo un carrerón.

La carrera de este domingo, ante rivales de mucho fuste y de mejor ranking que el de Valentín Soca (era el peor rankeado en el puesto 50 del mundo), fue distinta y más complicada que la del pasado viernes.

El uruguayo terminó en la posición 15, con un tiempo de 13:34.35.

(From L) France's Yann Schrub, Ireland's athlete Darragh Mcelhinney, Norway's Jakob Ingebrigtsen, Bahrain's Birhanu Balew, Uruguay's athlete Valentin Soca, US' Grant Fisher, Great Britain's George Mills, Ethiopia's Biniam Mehary and France's Jimmy Gressie Valentín Soca en el Mundial de Atletismo Tokio 2025 Foto: AFP

Tras una carrera muy pareja al principio, Valentín Soca quedó detrás del pelotón tras los 3.000 m y eso le hizo muy cuesta arriba el final.

No obstante, cerró su participación en el Mundial de atletismo de Tokio 2025 con una gran actuación.