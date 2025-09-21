Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / ATLETISMO

Valentín Soca terminó su participación entre los mejores atletas de los 5.000 m del Mundial de Tokio 2025

El uruguayo Valentín Soca culminó en la elite del certamen tras correr este domingo la final

21 de septiembre 2025 - 15:29hs
Valentín Soca en el Mundial de Atletismo Tokio 2025

Valentín Soca en el Mundial de Atletismo Tokio 2025

El atleta uruguayo Valentín Soca participó en la mañana de este domingo uruguayo (tardecita japonesa) de la final de los 5.000 m del Mundial de atletismo de Tokio 2025 en el que tuvo una muy buena participación, clasificando nada menos que a la final, en la que terminó en el puesto 15 del mundo.

El uruguayo había clasificado el pasado viernes a este cierre del certamen corriendo un carrerón.

El puesto 15 de Valentín Soca

La carrera de este domingo, ante rivales de mucho fuste y de mejor ranking que el de Valentín Soca (era el peor rankeado en el puesto 50 del mundo), fue distinta y más complicada que la del pasado viernes.

Esteban Ostojich y Abel Hernández
NACIONAL

Por qué pese al triunfo ante Liverpool, Nacional decidió tratar en directiva pedir una audiencia con el Colegio de Árbitros

Peñarol y Cerro Largo juegan por el Torneo Clausura
PEÑAROL

Mirá por qué Cerro Largo vs Peñarol por el Torneo Clausura se jugará el sábado 27 en el Estadio Centenario y no en Melo, y por qué se cambia la hora

El uruguayo terminó en la posición 15, con un tiempo de 13:34.35.

(From L) France's Yann Schrub, Ireland's athlete Darragh Mcelhinney, Norway's Jakob Ingebrigtsen, Bahrain's Birhanu Balew, Uruguay's athlete Valentin Soca, US' Grant Fisher, Great Britain's George Mills, Ethiopia's Biniam Mehary and France's Jimmy Gressie
Valentín Soca en el Mundial de Atletismo Tokio 2025

Valentín Soca en el Mundial de Atletismo Tokio 2025

Tras una carrera muy pareja al principio, Valentín Soca quedó detrás del pelotón tras los 3.000 m y eso le hizo muy cuesta arriba el final.

No obstante, cerró su participación en el Mundial de atletismo de Tokio 2025 con una gran actuación.

Temas:

Valentín Soca Mundial de atletismo Tokio 2025

Seguí leyendo

Las más leídas

Manuel Ugarte
INGLATERRA

Sigue la bronca de los argentinos campeones del mundo con Manuel Ugarte por el triunfo de Uruguay en La Bombonera: esta vez lo encaró Enzo Fernández

Christian Oliva, Emiliano Ancheta y Nicolás López
TORNEO CLAUSURA

Nacional 3-1 Liverpool EN VIVO: gran triunfo del tricolor con goles del Diente López, Luciano Boggio y Juan Cruz De los Santos

Sebastián Eguren
NACIONAL

Sebastián Eguren criticó el arbitraje de Esteban Ostojich a pesar del triunfo de Nacional: "La roja de Rea me pareció muy clara"

Esteban Ostojich 
TORNEO CLAUSURA

El polémico arbitraje de Esteban Ostojich en Nacional vs Liverpool: la amarilla que sacó mal y las rojas que debió haber mostrado

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos