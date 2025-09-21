Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / DIVISIONAL C

Gran fiesta en Paysandú FC que ganó este domingo y ascendió a la Segunda división profesional

Un tremendo golazo de Maximiliano Cantera le dio la victoria a los sanduceros que estuvieron de parabienes

21 de septiembre 2025 - 17:47hs
Paysandú FC ganó y se coronó campeón uruguayo de la Divisional C, por lo que ascendió a la Segunda división profesional

Paysandú FC ganó y se coronó campeón uruguayo de la Divisional C, por lo que ascendió a la Segunda división profesional

FOTO: @DivisionalCAUF

Paysandú FC derrotó este domingo 2-1 a Frontera Renegades de Rivera en el Estadio Artigas de la capital sanducera y de esa manera, se coronó campeón del Campeonato Uruguayo de la Divisional C, ex Primera división Amateur, y ascendió a la Segunda división profesional.

Los sanduceros debieron luchar bastante para conseguir una nueva victoria en el torneo.

El ascenso tan esperado

Paysandú FC obtuvo un gran triunfo jugando como local y dándole una gran alegría a su gente.

No obstante, los dueños de casa jugaron un encuentro un tanto deslucido, pero consiguieron el premio que tanto buscaban.

encontraron los cuerpos sin vida de una pareja en paysandu: policia apunta a caso de envenenamiento
PAYSANDÚ

Encontraron los cuerpos sin vida de una pareja en Paysandú: Policía apunta a caso de envenenamiento

hif inicio los tramites para poder construir la planta de hidrogeno verde: proyecto recibio clasificacion c porque puede tener impactos ambientales significativos
PAYSANDÚ

HIF inició los trámites para poder construir la planta de hidrógeno verde: proyecto recibió clasificación C porque puede tener "impactos ambientales significativos"

La primera parte terminó 0-0 con muy pocas llegadas de ambos equipos.

Sobre los 52 minutos, llegó el comienzo del delirio de alegría para los locales.

Ezequiel Amaro convirtió el 1-0 y explotó la afición sanducera.

Tan solo 2' después, el gran referente del equipo, Maximiliano Cantera, convirtió un verdadero golazo desde media distancia para el 2-0 transitorio.

Si bien Umpiérrez descontó para la visita, no alcanzó y de esa manera, Paysandú FC ascendió a la Segunda división profesional levantando el trofeo de campeón.

Temas:

Paysandú Segunda División Profesional Primera división amateur Frontera

Seguí leyendo

Las más leídas

Manuel Ugarte
INGLATERRA

Sigue la bronca de los argentinos campeones del mundo con Manuel Ugarte por el triunfo de Uruguay en La Bombonera: esta vez lo encaró Enzo Fernández

Christian Oliva, Emiliano Ancheta y Nicolás López
TORNEO CLAUSURA

Nacional 3-1 Liverpool EN VIVO: gran triunfo del tricolor con goles del Diente López, Luciano Boggio y Juan Cruz De los Santos

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Peñarol vs Juventud EN VIVO: el aurinegro tiene un hombre de más, no juega bien, y solo iguala al término del primer tiempo por el Torneo Clausura

Sebastián Eguren
NACIONAL

Sebastián Eguren criticó el arbitraje de Esteban Ostojich a pesar del triunfo de Nacional: "La roja de Rea me pareció muy clara"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos