Gran fiesta en Paysandú FC que ganó este domingo y ascendió a la Segunda división profesional

Paysandú FC ganó y se coronó campeón uruguayo de la Divisional C, por lo que ascendió a la Segunda división profesional

Paysandú FC derrotó este domingo 2-1 a Frontera Renegades de Rivera en el Estadio Artigas de la capital sanducera y de esa manera, se coronó campeón del Campeonato Uruguayo de la Divisional C, ex Primera división Amateur, y ascendió a la Segunda división profesional.

Suscribite por USD 3,45 al mes

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Los sanduceros debieron luchar bastante para conseguir una nueva victoria en el torneo.

Paysandú FC obtuvo un gran triunfo jugando como local y dándole una gran alegría a su gente.

No obstante, los dueños de casa jugaron un encuentro un tanto deslucido, pero consiguieron el premio que tanto buscaban.

PAYSANDÚ HIF inició los trámites para poder construir la planta de hidrógeno verde: proyecto recibió clasificación C porque puede tener "impactos ambientales significativos"

PAYSANDÚ Encontraron los cuerpos sin vida de una pareja en Paysandú: Policía apunta a caso de envenenamiento

La primera parte terminó 0-0 con muy pocas llegadas de ambos equipos.

Sobre los 52 minutos, llegó el comienzo del delirio de alegría para los locales.

Ezequiel Amaro convirtió el 1-0 y explotó la afición sanducera.

Tan solo 2' después, el gran referente del equipo, Maximiliano Cantera, convirtió un verdadero golazo desde media distancia para el 2-0 transitorio.

Si bien Umpiérrez descontó para la visita, no alcanzó y de esa manera, Paysandú FC ascendió a la Segunda división profesional levantando el trofeo de campeón.