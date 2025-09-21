Gran fiesta en Paysandú FC que ganó este domingo y ascendió a la Segunda división profesional

Paysandú FC derrotó este domingo 2-1 a Frontera Renegades de Rivera en el Estadio Artigas de la capital sanducera y de esa manera, se coronó campeón del Campeonato Uruguayo de la Divisional C, ex Primera división Amateur, y ascendió a la Segunda división profesional.
Los sanduceros debieron luchar bastante para conseguir una nueva victoria en el torneo.
El ascenso tan esperado
Paysandú FC obtuvo un gran triunfo jugando como local y dándole una gran alegría a su gente.
No obstante, los dueños de casa jugaron un encuentro un tanto deslucido, pero consiguieron el premio que tanto buscaban.
La primera parte terminó 0-0 con muy pocas llegadas de ambos equipos.
Sobre los 52 minutos, llegó el comienzo del delirio de alegría para los locales.
Ezequiel Amaro convirtió el 1-0 y explotó la afición sanducera.
Tan solo 2' después, el gran referente del equipo, Maximiliano Cantera, convirtió un verdadero golazo desde media distancia para el 2-0 transitorio.
Si bien Umpiérrez descontó para la visita, no alcanzó y de esa manera, Paysandú FC ascendió a la Segunda división profesional levantando el trofeo de campeón.