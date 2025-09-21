Encontraron los cuerpos sin vida de una pareja en Paysandú: Policía apunta a caso de envenenamiento

En las últimas horas, la Policía de Paysandú encontró los cuerpos sin vida de una mujer y un hombre en un establecimiento rural de la localidad de Tres Bocas.

Según informó en primera instancia el medio local El Telégrafo, los cuerpos fueron encontrados por los oficiales en una finca de la zona de Gallinal. Estos pertenecían a un hombre de 44 años y a una mujer de 64 .

El jefe de Policía local, Alejandro Sánchez, se refirió al caso en rueda de prensa y explicó que por el momento se maneja, como una de la hipótesis, que las víctimas murieron por "envenenamiento" .

"Hay una carta dirigida a la familia que no podemos divulgar por respeto" , apuntó y añadió que ninguno de los cuerpos presentaba heridas o signos de violencia.

De acuerdo con el consignado medio, el hombre había decidido separarse de la mujer hace ya unos meses, lo que habría generado en la mujer un estado de depresión.

El caso está siendo investigado por la Policía en conjunto con la Fiscalía local de Paysandú.