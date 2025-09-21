Dólar
/ Nacional / ARMADA NACIONAL

Decreto del presidente Orsi aumenta cantidad de ascensos por designación directa dentro de la Armada

El gobierno anterior los había limitado a uno en la vida laboral de cada marinero. Ahora se decreta que pueden ser dos.

21 de septiembre 2025 - 5:00hs
195 aniversario de la Jura de la Constitución/ Armada Nacional
Foto: Leonardo Carreño

Un decreto del presidente Yamandú Orsi, firmado también por la ministra de Defensa Nacional Sandra Lazo, duplicó la cantidad de veces en que los marineros pueden ser ascendidos por “designación directa” de los mandos.

El decreto, sancionado el 10 de setiembre, modifica el literal c del artículo 14 del “Reglamento de evaluación de desempeño y calificación para el ascenso del personal subalterno de la Armada Nacional”, que había sido aprobado por decreto en el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou el 20 de junio de 2022.

Allí se establecía que el “ascenso por designación directa” de los mandos, o sea por su decisión discrecional, quedaba limitado a una única oportunidad en la carrera funcional del marinero.

El nuevo decreto establece que el comando de la Armada “podrá conferir ascensos por designación directa a cualquier tripulante en 2 (dos) oportunidades a lo largo de su carrera”, siempre que cumpla con una antigüedad mínima y que existan vacantes “que no puedan ser cubiertas de acuerdo a la Lista de Notas de Valor Final” vigente.

Según el decreto presidencial, la anterior limitación de la cantidad de ascensos decididos directamente por el Comando “obstaculiza la retención y promoción del personal subalterno comprometiendo un adecuado aprovechamiento de las capacidades y habilidades adquiridas en el servicio”.

El decreto fue sancionado a raíz de una “gestión” del Comando General de la Armada.

El subsecretario de Defensa, Joel Rodríguez, dijo que “el objetivo de este cambio es permitir un mejor aprovechamiento de las capacidades y habilidades del personal en beneficio del servicio”.

Temas:

Yamandú Orsi Sandra Lazo Armada Nacional

