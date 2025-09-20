Dólar
/ Cultura y Espectáculos / DE LUTO

Murió Julio Frade a los 81 años: el músico, actor y conductor había anunciado recientemente su retiro

Con 60 años de trayectoria, formó parte del los históricos programas de humor Telecataplúm y Decalegrón

20 de septiembre 2025 - 9:24hs
Julio Frade, músico, actor y conductor radial

Julio Frade, músico, actor y conductor radial

El músico, actor y conductor radial, Julio Frade, murió el viernes a los 81 años. Recientemente sus compañeros habían anunciado su jubilación y alejamiento de la radio, tras un problema de salud.

Con 60 años en los medios de comunicación y el ambiente artístico, Frade formó parte de los elencos de los históricos programas de humor Telecataplúm y Decalegrón.

También tuvo una extensa trayectoria como músico, principalmente de jazz y tango. En 1960 incursionó en radio y en televisión, llegando a ser director musical de los tres canales abiertos privados uruguayos y de señales argentinas.

Además, fue director de Canal 5 entre 1990 y 1995 y allí tuvo un programa musical Piano piano. En radio, trabajó en Carve y Oriental (de la que fue gerente general), y por donde pasó Frade con permiso antes de llegar a Radio Clarín.

Este ciclo radial finalizó recientemente después de 40 años al aire, anunciaron los compañeros del artista. Esta fue la despedida de Frade de los medios y estuvo ligado a un problema de salud. El programa tuvo su última emisión este jueves 31 de julio.

Los comunicadores Ivanna Vázquez y Roberto Riolfo, que conducían Frade con permiso junto al histórico conductor, fueron los encargados de contar la noticia.

"Luego de 40 años al aire, el programa Frade con Permiso llega al final de su ciclo. Esta semana marca el cierre de una etapa inolvidable, encabezada por el querido maestro Julio Frade, quien, tras una larga trayectoria en la radio y luego de atravesar un quebranto de salud, ha decidido iniciar su merecida jubilación", explicaron en un comunicado en esa oportunidad.

En esa misma nota describieron a su compañero como alguien con "amor por la radio" y "humor sano".

El velatorio transcurrirá en la empresa Martinelli este sábado, desde las 09:00 a las 13:30 en la sala 201 de la sede central, ubicada en la calle Canelones 1450. El sepelio será en el Cementerio del Buceo, saliendo desde la empresa fúnebre concluido el velatorio.

Temas:

murió Julio Frade frade Radio Decalegrón

