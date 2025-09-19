Murió uno de los actores de Grey's Anatomy a los 46 años: sufrió un accidente de tránsito fatal

Brad Everett Young , uno de los actores de la exitosa serie médica Grey's Anatomy, murió este miércoles a los 46 años luego de protagonizar un accidente de tránsito en una autopista de Los Ángeles.

La noticia de la muerte del actor la confirmó su representante a The Hollywood Reporter, que explicó que el hombre volvía a su casa luego de ver una película cuando un vehículo que circulaba en dirección contraria a la suya lo impactó, por lo que murió en el momento.

Con más de 25 años de trayectoria en la actuación, solía participar de varias series en papeles menores, entre las que se encuentran la mencionada serie médica, pero también Charmed, Numb3rs, Felicity y demás. También estuvo en películas como Love & Basketball, Jurassic Park 3 yi.

Por otro lado, a la par de su carrera actoral, Young —que nació en el estado de Virginia en 1979 y que originalmente se mudó a Los Ángeles para convertirse en médico— trabajaba como fotógrafo en las alfombras rojas, y su presencia allí solía ser habitual. Su material se publicaba con frecuencia en medios como Vanity Fair, Vogue, Elle, Variety y Harper's Bazaar.