Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  15°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / REDES SOCIALES

"Esto es lo que toleramos las mujeres": el mensaje de Ana Inés Martínez tras las críticas por dar la noticia de un pase en Peñarol

Ana Inés Martínez respondió a las críticas que le llegaron por las redes sociales tras anticipar el regreso de Jaime Báez a Peñarol

18 de septiembre 2025 - 9:34hs
Ana Inés Martínez

Ana Inés Martínez

Foto: Inés Guimaraens

El pasado lunes, la periodista deportiva Ana Inés Martínez publicó en sus redes sociales una noticia vinculada a Peñarol: el retorno del jugador Jaime Báez, tres meses después de su salida del club con destino al fútbol italiano. Sin embargo, horas después, la comunicadora volvió a las redes para responder a una serie de críticas que recibió tras esa publicación.

El martes, Martínez escribió en su cuenta de X (exTwitter) un texto en el que lamentó haber sido cuestionada y criticada por dar la noticia, y a lo largo de los últimos días la periodista recibió distintos apoyos de colegas y organizaciones que también compartió en sus redes.

"Capítulo 1000 de lo que toleramos muchas mujeres": el mensaje de Ana Inés Martínez

En su posteo en X, Martínez agregó distintos comentarios de usuarios de esa red que la criticaban, que habían sido publicados como respuestas al tuit del periodista partidario de Peñarol Wilson Méndez, anunciando el retorno de Báez citando la información de su colega.

Más noticias
de radio sarandi a canal 4: quien es la periodista que se despide de la radio y se consolida en telenoche
TELEVISIÓN

De Radio Sarandí a Canal 4: quién es la periodista que se despide de la radio y se consolida en Telenoche

hoy se despiden: exitosa banda uruguaya anuncio la desvinculacion de sus cantantes y sorprendio a sus seguidores
SI NO SABÍAS, YA SABÉS

"Hoy se despiden": exitosa banda uruguaya anunció la desvinculación de sus cantantes y sorprendió a sus seguidores

Los comentarios criticaban que Martínez hubiera conseguido la información del regreso del delantero antes del anuncio oficial del club, acusando tanto a la institución de contar con "un topo", como cuestionando su acceso a ese dato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AnaInesMartinez/status/1967945014568218725&partner=&hide_thread=false

" Capítulo 1000 de lo que toleramos muchas mujeres que trabajamos en lugares históricamente ocupados por hombres", escribió Martínez.

"Cuando un hombre da una noticia se lo aplaude. Cuando la da una mujer la cuestionan sobre 'cómo consiguió la info' como si fuese una información delicada e imposible de conseguir. Somos periodistas, conseguimos info normal como un simple pase, así como la consigue cualquier ser humano, y esto es lo que toleramos nosotras. No tenemos que normalizarlo ni callarlo", agregó la periodista que trabaja para las transmisiones de Disney+ del fútbol uruguayo y que será parte del canal de streaming Fix.

El anuncio de Ana Inés Martínez y los mensajes de respaldo que recibió

Además de su manifestación contra las críticas, Martínez dijo que dejará de publicar noticias en X. La periodista dijo que a raíz de comentarios como los recibidos en este caso "por esa razón dejé de dar noticias hace más de un año en esta red social. Tener siempre las tengo porque trabajo de esto. Pero por acá no las brindaré más. Los que tengan que descargar odio o frustraciones que las descarguen de otra manera".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AnaInesMartinez/status/1967950566069510435&partner=&hide_thread=false

Entre los mensajes de apoyo que recibió estuvo el del periodista argentino Pablo Carrozza, y también una publicación en Instagram de la comisión de género y feminismos de la Asociación de la Prensa Uruguaya, el sindicato del rubro.

Martínez le respondió a la institución en esa misma red. "Muchas gracias por visibilizar lo que vivimos muchas mujeres a diario. Varios dirán 'uffff que pesadas otra vez con eso'. Si para algunos es un embole ver de nuevo esto, imagínate para nosotras vivirlo muy seguido. Gracias, gracias, gracias".

Temas:

Ana Inés Martínez Peñarol Redes sociales

Seguí leyendo

Las más leídas

Fabricio Díaz junto a su novia en las aguas del Golfo Pérsico en Doha, Qatar
URUGUAYOS

El campeón del mundo con Uruguay que Catar quiere en su selección; mirá lo que pasó con Fabricio Díaz y lo que dijeron desde su entorno

Astesiano mira un repuesto dañado de un camión en un desarmadero de Pando
CRÓNICA

Un día con Astesiano, a un año de salir de prisión: los US$ 160 mil que cobró por una serie "para Netflix" y "la piña" que le hubiese pegado a Lacalle Pou

Hoy se despiden: exitosa banda uruguaya anunció la desvinculación de sus cantantes y sorprendió a sus seguidores
SI NO SABÍAS, YA SABÉS

"Hoy se despiden": exitosa banda uruguaya anunció la desvinculación de sus cantantes y sorprendió a sus seguidores

Cinco cosas que no sabías de Julia Paternain, la uruguaya que ganó el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

Cinco cosas que no sabías de Julia Paternain, la uruguaya que ganó el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos