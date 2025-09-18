"Esto es lo que toleramos las mujeres": el mensaje de Ana Inés Martínez tras las críticas por dar la noticia de un pase en Peñarol

El pasado lunes, la periodista deportiva Ana Inés Martínez publicó en sus redes sociales una noticia vinculada a Peñarol: el retorno del jugador Jaime Báez, tres meses después de su salida del club con destino al fútbol italiano. Sin embargo, horas después, la comunicadora volvió a las redes para responder a una serie de críticas que recibió tras esa publicación.

El martes, Martínez escribió en su cuenta de X (exTwitter) un texto en el que lamentó haber sido cuestionada y criticada por dar la noticia, y a lo largo de los últimos días la periodista recibió distintos apoyos de colegas y organizaciones que también compartió en sus redes.

En su posteo en X, Martínez agregó distintos comentarios de usuarios de esa red que la criticaban, que habían sido publicados como respuestas al tuit del periodista partidario de Peñarol Wilson Méndez, anunciando el retorno de Báez citando la información de su colega.

Los comentarios criticaban que Martínez hubiera conseguido la información del regreso del delantero antes del anuncio oficial del club, acusando tanto a la institución de contar con "un topo", como cuestionando su acceso a ese dato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AnaInesMartinez/status/1967945014568218725&partner=&hide_thread=false Capítulo 1000 de lo que toleramos muchas mujeres que trabajamos en lugares históricamente ocupados por hombres.



Cuando un hombre da una noticia se lo aplaude. Cuando la da una mujer la cuestionan sobre "cómo consiguió la info" como si fuese una información delicada e imposible… pic.twitter.com/TvFfqnMze5 — A. Inés Martínez (@AnaInesMartinez) September 16, 2025

" Capítulo 1000 de lo que toleramos muchas mujeres que trabajamos en lugares históricamente ocupados por hombres", escribió Martínez.

"Cuando un hombre da una noticia se lo aplaude. Cuando la da una mujer la cuestionan sobre 'cómo consiguió la info' como si fuese una información delicada e imposible de conseguir. Somos periodistas, conseguimos info normal como un simple pase, así como la consigue cualquier ser humano, y esto es lo que toleramos nosotras. No tenemos que normalizarlo ni callarlo", agregó la periodista que trabaja para las transmisiones de Disney+ del fútbol uruguayo y que será parte del canal de streaming Fix.

El anuncio de Ana Inés Martínez y los mensajes de respaldo que recibió

Además de su manifestación contra las críticas, Martínez dijo que dejará de publicar noticias en X. La periodista dijo que a raíz de comentarios como los recibidos en este caso "por esa razón dejé de dar noticias hace más de un año en esta red social. Tener siempre las tengo porque trabajo de esto. Pero por acá no las brindaré más. Los que tengan que descargar odio o frustraciones que las descarguen de otra manera".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AnaInesMartinez/status/1967950566069510435&partner=&hide_thread=false Por esa razón dejé de dar noticias hace más de un año en esta red social. Tener siempre las tengo porque trabajo de esto. Pero por acá no las brindaré más. Los que tengan que descargar odio o frustraciones que las descarguen de otra manera. — A. Inés Martínez (@AnaInesMartinez) September 16, 2025

Entre los mensajes de apoyo que recibió estuvo el del periodista argentino Pablo Carrozza, y también una publicación en Instagram de la comisión de género y feminismos de la Asociación de la Prensa Uruguaya, el sindicato del rubro.

Martínez le respondió a la institución en esa misma red. "Muchas gracias por visibilizar lo que vivimos muchas mujeres a diario. Varios dirán 'uffff que pesadas otra vez con eso'. Si para algunos es un embole ver de nuevo esto, imagínate para nosotras vivirlo muy seguido. Gracias, gracias, gracias".