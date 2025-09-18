La oposición ganó en las elecciones del Casmu: Domingo Beltramelli será el nuevo presidente

La oposición ganó las elecciones en el Casmu , realizadas este miércoles, y Domingo Beltramelli será el nuevo presidente del centro de salud hasta 2028.

Según informó Búsqueda y confirmó El Observador, la lista de Beltramelli, El Casmu que Queremos , venció a la oficialista Casmu Primero , que buscaba la reelección de Raúl Rodríguez.

Rodríguez llegó al cargo en 2019 y aspiraba a un tercer mandato frente al Casmu, tercer prestador de salud con más socios del país.

El Casmu que Queremos se quedó con tres de las cinco bancas del Consejo Directivo, que serán ocupadas por Beltramelli, Cristina Rey y Marcelo Diamant. Casmu Primero, en tanto, será representado por Rodríguez y Juan José Areosa.

Por otra parte, la Comisión Fiscal tendrá dos integrantes de la lista ganadora (Stella Gutiérrez y Ruben Cano), mientras que por Casmu Primero estará Nicolás Maseiro.

La elección se realizó en medio de la intervención sin desplazamiento de autoridades que pasa Casmu desde julio de 2024, debido a irregularidades por parte de su cúpula. La medida fue tomada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, y un año después fue renovada por la nueva administración de Yamandú Orsi hasta julio de 2026.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) indicó que la continuidad de la intervención intenta poner "el foco en el fortalecimiento y mejora de la gestión, con el objetivo de preservar y asegurar la calidad de la atención a las personas usuarias, tal como ha sido históricamente reconocido".

Domingo Beltramelli es especialista en Ortopedia y Traumatología y fue jefe del Departamento de Traumatología y Ortopedia y de la Unidad de Afecciones de Hombro del Casmu. También fue presidente de la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo, y profesor agregado de la Clínica de Ortopedia y Traumatología Pediátrica de la Udelar.