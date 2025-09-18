Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
nubes
Viernes:
Mín  15°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / SALUD

La oposición ganó en las elecciones del Casmu: Domingo Beltramelli será el nuevo presidente

El nuevo presidente sucederá a Raúl Rodríguez, que estaba en el cargo desde 2019 y aspiraba a la reelección

18 de septiembre 2025 - 10:49hs
Fachada de la sede central del Casmu

Fachada de la sede central del Casmu

Foto: Inés Guimaraens

La oposición ganó las elecciones en el Casmu, realizadas este miércoles, y Domingo Beltramelli será el nuevo presidente del centro de salud hasta 2028.

Según informó Búsqueda y confirmó El Observador, la lista de Beltramelli, El Casmu que Queremos, venció a la oficialista Casmu Primero, que buscaba la reelección de Raúl Rodríguez.

Rodríguez llegó al cargo en 2019 y aspiraba a un tercer mandato frente al Casmu, tercer prestador de salud con más socios del país.

Más noticias
Ministerio de Salud Pública por Casmu
CASMU

"Foco en el fortalecimiento y mejora de gestión": MSP prorrogó por un año la intervención del Casmu

rodriguez: casmu es hoy la principal empresa de salud del pais
90 aniversario de CASMU

Rodríguez: "CASMU es hoy la principal empresa de salud del país"

El Casmu que Queremos se quedó con tres de las cinco bancas del Consejo Directivo, que serán ocupadas por Beltramelli, Cristina Rey y Marcelo Diamant. Casmu Primero, en tanto, será representado por Rodríguez y Juan José Areosa.

Por otra parte, la Comisión Fiscal tendrá dos integrantes de la lista ganadora (Stella Gutiérrez y Ruben Cano), mientras que por Casmu Primero estará Nicolás Maseiro.

La elección se realizó en medio de la intervención sin desplazamiento de autoridades que pasa Casmu desde julio de 2024, debido a irregularidades por parte de su cúpula. La medida fue tomada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, y un año después fue renovada por la nueva administración de Yamandú Orsi hasta julio de 2026.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) indicó que la continuidad de la intervención intenta poner "el foco en el fortalecimiento y mejora de la gestión, con el objetivo de preservar y asegurar la calidad de la atención a las personas usuarias, tal como ha sido históricamente reconocido".

Domingo Beltramelli es especialista en Ortopedia y Traumatología y fue jefe del Departamento de Traumatología y Ortopedia y de la Unidad de Afecciones de Hombro del Casmu. También fue presidente de la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo, y profesor agregado de la Clínica de Ortopedia y Traumatología Pediátrica de la Udelar.

Temas:

CASMU Raúl Rodríguez Elecciones

Seguí leyendo

Las más leídas

El meteorólogo advirtió por inclemencias severas
CLIMA

Meteorólogo confirma la llegada de ciclón extratropical y advierte que "es grave" por las condiciones actuales: qué esperar

Astesiano mira un repuesto dañado de un camión en un desarmadero de Pando
CRÓNICA

Un día con Astesiano, a un año de salir de prisión: los US$ 160 mil que cobró por una serie "para Netflix" y "la piña" que le hubiese pegado a Lacalle Pou

Hoy se despiden: exitosa banda uruguaya anunció la desvinculación de sus cantantes y sorprendió a sus seguidores
SI NO SABÍAS, YA SABÉS

"Hoy se despiden": exitosa banda uruguaya anunció la desvinculación de sus cantantes y sorprendió a sus seguidores

Cinco cosas que no sabías de Julia Paternain, la uruguaya que ganó el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

Cinco cosas que no sabías de Julia Paternain, la uruguaya que ganó el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos