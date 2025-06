Rodríguez: "CASMU es hoy la principal empresa de salud del país"

Lo principal fue la actividad en el Palacio Legislativo, una actividad científica a la que concurrieron representantes de diferentes países del mundo a dar conferencias, fundamentalmente la Asociación Latinoamericana de Empresas de Salud.

En agosto van a haber diferentes presentaciones de distintos departamentos de la institución como gineco-obstetricia, cirugía, endocrinología, Integramas y otras especialidades. Estas presentaciones van a estar apoyadas por profesores del exterior que van a venir en el marco de la conmemoración de los 90 años.

A lo largo de su historia la institución atravesó diversas etapas, algunas críticas, como la que atraviesa ahora desde el punto de vista financiero, sin embargo CASMU siempre supo salir adelante, ¿cómo ven la salida en este momento?

El apoyo del Poder Ejecutivo es claro. La semana pasada nos dio el fondo de garantía, lo cual muestra la confianza del Poder Ejecutivo y del Banco República que nos dio un crédito con dos años de gracia y 15 años de repago. Si el banco no viera que CASMU tiene futuro, no nos iba a dar el préstamo. Porque primero, antes de votarlo en el directorio, el préstamo lo estudian los servicios del banco para ver cuál es la posibilidad de la institución. Eso creemos que marca una confianza, que es muy importante para llevar adelante la empresa.

¿Cuáles son los pilares que sostienen a esta institución?

El principal pilar es el cuerpo médico y las licenciadas, ¿por qué? porque a CASMU se entra por concurso. Es la única institución en que la gente hace toda su carrera por concurso. Entonces uno sabe que los mejores están haciendo su carrera en nuestra institución; lo mismo con las licenciadas. Cuando un paciente se atiende en CASMU sabe que el médico ha pasado por diferentes pruebas antes de poder trabajar en la institución, creo que ese es el valor fundamental.

CASMU ANIVERSARIO NO USAR14.webp Foto: CASMU

El otro factor es lo ético y humano, que viene ya desde el comienzo cuando CASMU estaba vinculado al Sindicato Médico del Uruguay, y por Carlos María Fosalba, que planteó la necesidad de que hubiera una atención diferencial y humana ya en 1934. CASMU mantiene sus pilares este intactos, más allá de haberse separado del SMU en el año 2009. Todo eso está en nuestro estatuto de funcionamiento.

¿Cuáles son los desafíos de administrar una institución de más de 180.000 socios?

Cuando asumimos nos planteamos trabajar enteramente por la calidad. Para que haya calidad hay que desarrollar varias áreas: una es la investigación. CASMU es la única o la principal empresa privada que hace investigación en este país. Investigación internacional en conjunto con el Clemente Estable, con el Instituto Pasteur y con diferentes laboratorios y Universidades del mundo.

Después la parte de educación; somos la institución que recibe más residentes. Acá se forman los médicos de futuro y eligen CASMU que está catalogado por la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina como una unidad docente-asistencial en casi todas sus cátedras. Pero además tenemos convenio con las otras universidades con las cuales hacemos intercambio y también vienen a formarse acá licenciadas de Enfermería de universidades privadas y auxiliares de Enfermería. A su vez tenemos convenios con INEFOP de manera que nuestros funcionarios se forman en las diferentes técnicas y cambios que va teniendo la empresa desde el punto de vista tecnológico. Tenemos también el área de Educación Médica Continua y el área de Educación de Funcionarios como auxiliares de enfermería o licenciados que se forman continuamente en la empresa.

Para la calidad apostamos a la evaluación externa. Tenemos convenio con la UNIT y tenemos 14 servicios nuestros evaluados como servicio de calidad. El propio Ministerio de Salud Pública a su vez evalúa y reconoce varios servicios nuestros como de calidad. Tenemos convenios firmados a nivel internacional, por ejemplo somos los únicos con convenio con el Programa de Naciones Unidas para las Poblaciones.

En los últimos años hubo un crecimiento y renovación muy importante de la infraestructura, ¿hay planes para seguir por ese camino?

El próximo plazo son los block quirúrgicos que tenemos que hacerlos a nuevo porque el tiempo pasa y en la salud si no te renovás, no es posible avanzar. Tenemos el proyecto ya hecho, no tenemos aún la manera de financiarlo, para hacer 8 block quirúrgicos con dos robots, para aggiornarnos a lo que el mundo hace y los pacientes necesitan. Por otra parte, tenemos los CTI más importantes del Uruguay, pero los tenemos divididos en diferentes lugares físicos. Donde hoy están los block quirúrgicos, ahí va a ir un solo CTI con las últimas tecnologías, que permite lógicamente humanizar la atención en un centro de tratamiento intensivo y permite a las familias estar más cerca de los pacientes, lo que es muy positivo.

¿Cuáles son los principales objetivos asistenciales de CASMU?

El principal objetivo que tenemos es el desarrollo del nivel primario de atención, con más fuerza de la que tiene hoy. Están trabajando tres colegas: el Dr. Martín Cardozo, el Dr. Daniel Márquez y el Dr. Horacio Rodríguez Dulcinien el fortalecimiento de la red primaria de atención; para trabajar mucho más fuerte la política de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y la captación de pacientes.

CASMU ANIVERSARIO NO USAR Foto: CASMU

Otro objetivo importante es el Sistema de Cuidados. La mayor parte de la población es mayor de 65 años por lo que requieren atención especial no solo para que vivamos más sino para que vivamos con mejor calidad de vida. Entonces para eso desarrollamos el sistema de cuidados que debe actuar proactivamente. Hoy la tecnología permite saber cuáles son los pacientes con más riesgos y de acuerdo a eso poder generar una actividad que evite las complicaciones y mejore su calidad de vida. Para eso el programa de Medicina Familiar y el Sistema de Cuidados van a actuar juntos para poder darle a estos pacientes la mayor calidad de vida que se requiere.

En los últimos años CASMU puso foco en el concepto de “humanizar la medicina”, ¿cómo se refleja eso?

Hoy un tema fundamental es Salud Mental, estamos trabajando en un proyecto de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Déborah Rodríguez es la líder en el sentido comunitario de este proyecto que estamos llevando adelante. CASMU es la institución que recibe más residentes pero también recibimos más residentes en psiquiatría, justamente por eso mismo. Nosotros recibimos cuatro residentes por año, en este momento tenemos doce residentes de psiquiatría trabajando la institución para que después se queden en la institución para darle atención a los a los socios y es una de las políticas más importantes que hemos desarrollado porque se ha visto que después de la pandemia el empuje en el tema de la Salud Mental es importante y debemos trabajar fuertemente en el.

¿Qué reflexión resume el camino recorrido en estos 90 años?

Con los pies en la historia y la mirada en el futuro, CASMU continúa apostando a una medicina de calidad, centrada en las personas, con infraestructura de vanguardia, profesionales altamente calificados y una fuerte vocación docente y social; como hace 90 años y por muchos años más.