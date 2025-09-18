El increíble giro de José Mourinho: fue nombrado DT de Benfica, que lo eliminó de la Champions y le costó el cargo en Fenerbahçe, y eterno rival de Porto, su último club en Portugal

José Mourinho en su Ferrari para la reunión con Benfica

José Mourinho en su Ferrari para la reunión con Benfica

Benfica hizo oficial este jueves la llegada de José Mourinho como nuevo entrenador de la entidad, lo que supone el regreso del afamado técnico al fútbol luso 21 años después de dejar Porto para fichar por Chelsea.

Mourinho, de 62 años, que también entrenó al Real Madrid, al Manchester United o al Inter de Milán entre otros muchos equipos, se encontraba sin trabajo desde que en agosto fue despedido del Fenerbahçe turco tras perder la eliminatoria de la previa de la Liga de Campeones contra, precisamente, el Benfica.

Mourinho firmó un contrato "hasta el final de la temporada 2026/27", señaló el Benfica en un comunicado, con la opción por parte de ambas partes de terminar el acuerdo anticipadamente al final de la actual campaña.

TURQUÍA José Mourinho fue cesado en Fenerbahçe: el polémico entrenador se llevará varios millones tras un año sin milagros en Estambul

Se conoció la sanción que recibió el técnico José Mourinho por su agresión al entrenador de Galatasaray de Muslera y Torreira

De los contactos a la presentación en horas

Benfica había confirmado este jueves haber abierto negociaciones con Mourinho para que éste se convierta en el nuevo entrenador de las Águilas, en sustitución de Bruno Lage, cesado el martes por la noche tras la derrota del club lisboeta en el debut de Champions.

La entidad "informa que existen negociaciones en curso para contratar al entrenador José Mario dos Santos Mourinho Félix, esperando que éstas concluyan en breve", anunció el club en un breve comunicado a la autoridad bursátil portuguesa.

Former Fenerbahce's Portuguese coach Jose Mourinho arrives for a meeting with Benfica President at Benfica Campus training center in Seixal, outskirts of Lisbon, on September 18, 2025. Benfica sacked Portuguese coach Bruno Lage following their defeat to Q José Mourinho en su Ferrari para la reunión con Benfica Foto: AFP

El martes por la noche, luego de la derrota 2-3 contra el Qarabag (dejando escapar una ventaja de dos goles), el presidente benfiquista Rui Costa anunció el cese de Lage.

La prensa portuguesa informó que el club lisboeta pensaba en José Mourinho para hacerse cargo del equipo y éste se dejó querer: "El Benfica me preguntó oficialmente si estaba interesado. ¿Qué entrenador dice no al Benfica? Yo no", declaró el técnico de 62 años.

Mourinho se encontraba sin equipo luego de ser cesado en agosto por Fenerbahçe turco después de su eliminación en el repechaje de la Liga de Campeones, precisamente ante el Benfica.

Former Fenerbahce's Portuguese coach Jose Mourinho arrives for a meeting with Benfica President at Benfica Campus training center in Seixal, outskirts of Lisbon, on September 18, 2025. Benfica sacked Portuguese coach Bruno Lage following their defeat to Q José Mourinho en su Ferrari para la reunión con Benfica Foto: AFP

"Cuando me vi ante la posibilidad de entrenar al Benfica, no dudé en decir que me interesa, que me gustaría", añadió "The Special One" a los medios portugueses el miércoles.

Mourinho ya tuvo un breve paso por Benfica al inicio de su carrera como entrenador, a comienzos de los años 2000, aunque fue despedido tras apenas una decena de partidos.

Luego conoció sus primeros éxitos en el modesto Leiria, lo que le llevó a firmar por Porto, donde despegó la carrera de Mourinho, considerado uno de los mejores entrenadores de las dos últimas décadas.

En su nuevo club, Mourinho se volverá a enfrentar a antiguos equipos como Chelsea y Porto, en la Liga de Campeones el 30 de setiembre y en la Primeira Liga el 5 de octubre, respectivamente.

Después de comenzar su carrera como entrenador asistente de Bobby Robson y luego de Louis van Gaal en el Barcelona, Mourinho dio el salto como técnico principal en Benfica en septiembre de 2000.

Sin embargo, renunció después de sólo 11 partidos. Más tarde, tras impresionar en el Uniao de Leiria, se unió al archienemigo de Benfica, Porto, al que guió a ganar títulos de liga consecutivos y la corona de la Liga de Campeones en 2004.

Eso lo puso en el camino hacia una carrera exitosa entrenando a Chelsea, Inter de Milán y Real Madrid antes de que su suerte empezara a decaer después de incorporarse a Manchester United en 2016. Después, siguieron períodos más modestos en Tottenham, Roma y Fenerbahce.

Con base en AFP