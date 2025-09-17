"Hoy se despiden": exitosa banda uruguaya anunció la desvinculación de sus cantantes y sorprendió a sus seguidores

La Deskarga , una de las bandas de música tropical que más escuchadas de los últimos años, anunció este martes su separación. O, al menos, la desvinculación de los vocalistas del conjunto: Ezequiel De León y Brian Suárez .

Con más de 200 mil oyentes mensuales en Spotify y un álbum grabado en vivo, La Deskarga se convirtió en uno de los proyectos de mayor crecimiento en la plena y la música tropical. Además, la banda se asoció especialmente a la nueva generación de futbolistas de la Selección Uruguaya.

En parte por el carisma y la voz de los cantantes de temas como Me voy, Muévelo, Quítate tu y Noche De Perdedor, La Deskarga se posicionó entre los proyectos más escuchados de la nueva generación de artistas uruguayos.

Quien entre a la cuenta oficial de la banda encontrará que tiene una única publicación en su perfil: una despedida. "Agradecemos a nuestros cantantes Brian Suárez & Ezequiel De León por todo el tiempo, la energía y el talento que compartieron con La Deskarga. Hoy se despiden de la banda y les deseamos lo mejor en esta nueva etapa que comienzan", dice el epígrafe de un video que recopila algunos momentos en vivo de los músicos. En los comentarios se acumulan mensajes de sorpresa y buenos deseos ante la decisión.

"Gracias por tanto", escribió De León en su cuenta personal. "Muchos años compartidos y muchas cosas lindas, solo queda agradecer y desearle lo mejor a la banda en lo que se venga. Por más (de) que no sea parte de la banda quiero que le vaya bien, porque me voy a sentir parte siempre. Lo que queríamos lograr juntos lo hicimos. Ahora pa' delante", expresó.

Por su parte, Suárez publicó un video en Tik Tok con una frase que suena especialmente en este momento: "Aunque los vistan como uno no serán lo mismo".

Lejos de alejarse de la música, Suárez –quien se inició como cantante en el Carnaval de las Promesas– ha adelantado algunos segundos de nuevas canciones.

Pero además, una señal alimenta las expectativas de los pleneros: quien también compartió la publicación de La Deskarga fue Jona Suárez Gularte, primo de Brian y líder de La Nueva Escuela, junto a un emoji que inicia que algo sucederá "próximamente".

La publicación impulsa la ilusión de aquellos que esperaban ver a los dos primos embarcados nuevamente en el mismo proyecto artístico nuevamente.