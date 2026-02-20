Arrancó la venta de entradas para la liguilla del carnaval: los precios que llegan a $ 1.320 y el fixture

La Liguilla del Carnaval (ver el fixture más adelante) se conforma con ocho etapas, cada una con tres espectáculos con inicio a la hora 20.30 y considera la presentación por tercera vez ante el jurado que preside Gabriela Barboza de los mejores 24 conjuntos de los 40 que arrancaron la competencia.
La primera etapa se realizará este sábado 21 de febrero.
Si no hay suspensiones por mal estado del tiempo, la octava se hará en la noche del sábado 28, por lo cual en la madrugada del domingo 1° de marzo se conocerán los fallos.
Hasta el momento solo hubo dos etapas suspendidas, una por un paro de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) y otra por lluvias, un registro bajo, para muchos incluso sin precedentes.
Las entradas para el Teatro de Verano
Platea baja: $ 1.320 sector B y $ 1.220 sectores A y C
Platea media: $ 570 sectores E y F y $ 520 sectores D y G / Palco 2 en platea media: $ 1.320
Platea alta: $ 420 sectores I y J y $ 370 sector H
Nota: consultar en el sitio de Abitab por beneficios con Abitab Familia para el ingreso a la platea media y tarjetas de pago
Todas las localidades en el teatro Ramón Collazo son numeradas y con butacas -con un aforo de 5.200 localidades-.
La venta se realiza en forma anticipada en Abitab y, en caso que haya remanente, el día de cada etapa en las boleterías del Teatro de Verano (desde la hora 19.30).
Se informó que la venta de abonos para la Liguilla del Carnaval ya culminó.