Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
algo de nubes
Sábado:
Mín  18°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / CARNAVAL 2026

Arrancó la venta de entradas para la liguilla del carnaval: los precios que llegan a $ 1.320 y el fixture

Arrancó la venta de entradas para la liguilla del carnaval: los precios que llegan a $ 1.320 y el fixture

20 de febrero 2026 - 14:18hs
Carnaval: Daecpu informó que hubo media docena de etapas con entradas agotadas y que aumentó la venta de localidades.

Carnaval: Daecpu informó que hubo media docena de etapas con entradas agotadas y que aumentó la venta de localidades.

En las etapas de las primeras dos ruedas los valores extremos fueron $ 320 y $ 1.070.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AbitabOficial/status/2024878281523077230&partner=&hide_thread=false

La Liguilla del Carnaval (ver el fixture más adelante) se conforma con ocho etapas, cada una con tres espectáculos con inicio a la hora 20.30 y considera la presentación por tercera vez ante el jurado que preside Gabriela Barboza de los mejores 24 conjuntos de los 40 que arrancaron la competencia.

Más noticias
Doña Bastarda en el concurso de carnaval en 2026.
CARNAVAL 2026

Doña Bastarda y una nueva polémica sobre la murga de la que todos hablan: Joselo López la trató de oportunista

Rafael Villanueva sigue recibiendo apoyos y varios surgen en el carnaval: uno nació en el estudio donde se emite el programa Bacanal.
CARNAVAL 2026

Nuevo apoyo a Rafa Villanueva: el programa radial Bacanal donará el pago de una empresa que se sume a su tanda

La primera etapa se realizará este sábado 21 de febrero.

Si no hay suspensiones por mal estado del tiempo, la octava se hará en la noche del sábado 28, por lo cual en la madrugada del domingo 1° de marzo se conocerán los fallos.

Hasta el momento solo hubo dos etapas suspendidas, una por un paro de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) y otra por lluvias, un registro bajo, para muchos incluso sin precedentes.

Cyranos 2

Las entradas para el Teatro de Verano

  • Platea baja: $ 1.320 sector B y $ 1.220 sectores A y C
  • Platea media: $ 570 sectores E y F y $ 520 sectores D y G / Palco 2 en platea media: $ 1.320
  • Platea alta: $ 420 sectores I y J y $ 370 sector H

Nota: consultar en el sitio de Abitab por beneficios con Abitab Familia para el ingreso a la platea media y tarjetas de pago

Todas las localidades en el teatro Ramón Collazo son numeradas y con butacas -con un aforo de 5.200 localidades-.

La venta se realiza en forma anticipada en Abitab y, en caso que haya remanente, el día de cada etapa en las boleterías del Teatro de Verano (desde la hora 19.30).

Se informó que la venta de abonos para la Liguilla del Carnaval ya culminó.

Plano avant premiere carnaval entradas abitab teatro de verano

Liguilla del concurso de carnaval

Etapa 1 - sábado 21

Cayó la Cabra (murga)

Un Título Viejo (murga)

Caballeros (parodistas)

Etapa 2 - domingo 22

Yambo Kenia (sociedad de negros y lubolos)

Sociedad Anónima (humoristas)

Patos Cabreros (murga)

Etapa 3 - lunes 23

Tabú (revista)

Queso Magro (murga)

Los Muchachos (parodistas)

Etapa 4 - martes 24

Valores (sociedad de negros y lubolos)

Cyranos (humoristas)

La Trasnochada (murga)

Etapa 5 - miércoles 25

La Compañía (revista)

Falta y Resto (murga)

Momosapiens (parodistas)

Etapa 6 - jueves 26

La Sara del Cordón (sociedad de negros y lubolos)

Los Rolin (humoristas)

Doña Bastarda (murga)

Etapa 7 - viernes 27

Madame Gótica (revista)

La Nueva Milonga (murga)

Zíngaros (parodistas)

Etapa 8 - sábado 28

Integración (sociedad de negros y lubolos)

Los Diablos Verdes (murga)

La Gran Muñeca (murga)

Caballeros 4
Temas:

Carnaval Liguilla del Carnaval Carnaval 2026 Daecpu

Seguí leyendo

Las más leídas

Carnaval 2026: humoristas Sociedad Anónima, uno de los 24 que siguen en carrera, único conjunto del interior del país en la liguilla.
CARNAVAL 2026

Primer fallo del jurado del carnaval: 24 clasificados, las ausencias y el fixture de las ocho etapas finales

Las fechas de cobro BPS para marzo de 2026
PASIVIDADES

BPS compartió calendario de pagos de jubilaciones y pensiones de marzo 2026: aquí todas las fechas

Novedades en las señales de tv: los canales 4, 10 y 12 ya pueden verse otra vez en DirecTV y Flow
TELEVISIÓN URUGUAYA

Novedades en las señales de tv: los canales 4, 10 y 12 ya pueden verse otra vez en DirecTV y Flow

La Habana, Cuba. 
DIPLOMACIA

Gobierno de Orsi evalúa enviar ayuda humanitaria "simbólica" de leche en polvo y arroz a Cuba

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos