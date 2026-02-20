Arrancó la venta de entradas para la liguilla del carnaval: los precios que llegan a $ 1.320 y el fixture

Carnaval: Daecpu informó que hubo media docena de etapas con entradas agotadas y que aumentó la venta de localidades.

Las entradas para el Teatro de Verano del Parque Rodó , para presenciar los espectáculos de la Liguilla del Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de 2026 , tienen precios que van desde los $ 370 a los $ 1.320 por noche , según lo decidió Daecpu, institución que nuclea a los directores de los conjuntos.

En las etapas de las primeras dos ruedas los valores extremos fueron $ 320 y $ 1.070.

La Liguilla del Carnaval (ver el fixture más adelante) se conforma con ocho etapas, cada una con tres espectáculos con inicio a la hora 20.30 y considera la presentación por tercera vez ante el jurado que preside Gabriela Barboza de los mejores 24 conjuntos de los 40 que arrancaron la competencia.

La primera etapa se realizará este sábado 21 de febrero.

Si no hay suspensiones por mal estado del tiempo, la octava se hará en la noche del sábado 28, por lo cual en la madrugada del domingo 1° de marzo se conocerán los fallos.

Hasta el momento solo hubo dos etapas suspendidas, una por un paro de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) y otra por lluvias, un registro bajo, para muchos incluso sin precedentes.

Las entradas para el Teatro de Verano

Platea baja: $ 1.320 sector B y $ 1.220 sectores A y C

Platea media: $ 570 sectores E y F y $ 520 sectores D y G / Palco 2 en platea media: $ 1.320

Platea alta: $ 420 sectores I y J y $ 370 sector H

Nota: consultar en el sitio de Abitab por beneficios con Abitab Familia para el ingreso a la platea media y tarjetas de pago

Todas las localidades en el teatro Ramón Collazo son numeradas y con butacas -con un aforo de 5.200 localidades-.

La venta se realiza en forma anticipada en Abitab y, en caso que haya remanente, el día de cada etapa en las boleterías del Teatro de Verano (desde la hora 19.30).

Se informó que la venta de abonos para la Liguilla del Carnaval ya culminó.

Liguilla del concurso de carnaval

Etapa 1 - sábado 21

Cayó la Cabra (murga)

Un Título Viejo (murga)

Caballeros (parodistas)

Etapa 2 - domingo 22

Yambo Kenia (sociedad de negros y lubolos)

Sociedad Anónima (humoristas)

Patos Cabreros (murga)

Etapa 3 - lunes 23

Tabú (revista)

Queso Magro (murga)

Los Muchachos (parodistas)

Etapa 4 - martes 24

Valores (sociedad de negros y lubolos)

Cyranos (humoristas)

La Trasnochada (murga)

Etapa 5 - miércoles 25

La Compañía (revista)

Falta y Resto (murga)

Momosapiens (parodistas)

Etapa 6 - jueves 26

La Sara del Cordón (sociedad de negros y lubolos)

Los Rolin (humoristas)

Doña Bastarda (murga)

Etapa 7 - viernes 27

Madame Gótica (revista)

La Nueva Milonga (murga)

Zíngaros (parodistas)

Etapa 8 - sábado 28

Integración (sociedad de negros y lubolos)

Los Diablos Verdes (murga)

La Gran Muñeca (murga)