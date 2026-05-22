El escritor francés Emmanuel Carrère vendrá a Montevideo en setiembre: los detalles de la visita cultural del año

Emmanuel Carrère , uno de los escritores franceses más célebres y reconocidos de las letras contemporáneas, visitará Montevideo por primera vez el próximo setiembre , en la que será la visita literaria de más alto perfil de este año. El autor, que también se ha desempeñado como guionista y realizador, vendrá a presentar su libro más reciente, Koljós.

La visita de Carrère fue confirmada desde la Cámara del Libro a El Observador, y la fecha marca el 29 de setiembre como el día en el que el autor estará en Montevideo. Será en la previa de la Feria del Libro de este año, que se desarrollará en los primeros días de octubre. El autor llegará a Uruguay en el marco de una gira sudamericana que comenzará por Brasil e incluirá también a Argentina, Colombia y México.

Koljós , el libro con el que el autor llega a Uruguay, es una novela autoficcional en la que Carrère se mete con la figura y la historia de su propia madre, Hélène Carrère d’Encausse , una figura central de la vida intelectual francesa del siglo xx, primera mujer al frente de la Academia de ese país y experta en historia rusa.

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La novela repasa además de la historia de su familia, el vínculo entre sus padres y el contexto histórico europeo del último siglo, desde la revolución rusa hasta la guerra actual en Ucrania.

Carrère comenzó su trayectoria literaria en 1983, pero fue a partir de El Adversario (2000), la historia real de Jean-Claude Romand, quien el 9 de enero de 1993 mató a su familia e intentó suicidarse sin éxito, cuando desarrolló su escritura de no ficción en la que mezcla su propia experiencia con las vidas de personas reales.

Entre sus obras más conocidas está Limonov, un reportaje biográfico sobre el poeta ruso Eduard Limonov; De vidas ajenas, un relato sobre el duelo y la pérdida; Yoga, que narra la crisis depresiva del autor motivada por elementos personales, como la disolución de su matrimonio, y sociales, como los atentados contra la revista francesa Charlie Hebdo ocurridos en 2015, y V13, una crónica sobre los juicios contra los terroristas responsables de ese ataque, así como los de la sala de espectáculos Bataclan.

Carrère recibió en 2021 el premio Princesa de Asturias, y en 2025 le fue otorgado el premio literario Médicis, uno de los más prestigiosos de las letras de su país natal.