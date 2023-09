Emmanuel Carrère transformó el "juicio del siglo" por los atentados de París en uno de los libros del 2023

¿Cuándo se pierde la confianza en un autor? ¿Después de un único libro malo? ¿Cuando ya no hay sorpresa? Probablemente sea diferente para todos, pero en mi caso suelo tener poca paciencia. Supongo que podría cambiar y ser más tolerante, pero hay demasiado para leer y la vida es corta. Con el autor francés Emmanuel Carrère no llegué a distanciarme, por supuesto, pero estuve cerca: su último libro, Yoga, me decepcionó bastante y mi historial con su obra no era, en ese momento, lo suficientemente largo como para tenerle un cariño proporcional. Había leído El adversario, algunos artículos y poco más. Y Yoga, un libro raro, difícil de describir, donde habla sobre su salud mental, un retiro espiritual que hace, unos talleres que da en Grecia y los coletazos del atentado de Charlie Hebdo en su círculo íntimo, me dejó algo frío.



Por suerte enseguida se me cruzó De vidas ajenas, una radiografía sobre el duelo colectivo que me conmovió y lanzó el primer anzuelo para rescatar mi interés. Y hace pocas semanas apareció en librerías el título que dio el zarpazo final: V13: crónica judicial.



Hace mucho tiempo que un libro no me atrapa de la forma en que V13 lo hizo. Lo leí con hambre y ansiedad, dejé todas las otras lecturas en pausa y dediqué mi atención total a sus páginas. No me importó mucho más durante esos días. Perdí la noción del tiempo, leí parado en el ómnibus entre empujones, mochilas y codos, le robé minutos a otras responsabilidades para terminarlo y aplacé cualquier actividad que no fuera casi obligatoria. En pocos días lo tragué. Y todavía estoy pensando en él. En suspensión entre la envidia y la admiración.