De lo nuevo de Carrère a los Redondos en Uruguay: los libros recomendados de mayo

.

Yoga - Emmanuel Carrère

Una palabra para definir la obra de Emmanuel Carrère: intensidad. Hay intensidad en Limónov, en El adversario, en De vidas ajenas y en Una novela rusa. Hay intensidad, personajes estrafalarios, está él en medio de esas investigaciones, está su vida, su universo, su cabeza. Y por todas estas emociones literarias que lo acompañaron a lo largo de su carrera, es lógico que Carrère haya querido bajar la pelota. Escribir un librito de yoga, una suerte de remanso después de El reino, su trabajo anterior sobre los comienzos del cristianismo. Pero no pudo. Yoga terminó siendo una historia sobre espiritualidad y meditación, sí, pero también sobre terrorismo islámico, depresión, internación psiquiátrica y fantasmas personales. Y, encima, una polémica: su matrimonio de 13 años con la periodista Hélene Devynck se fue al tacho y ella le prohibió por contrato que la mencionara en sus libros, algo bastante difícil para el parisino. El problema, entonces, apareció cuando, con Yoga en librerías y vendiendo miles de ejemplares, Devynck lo leyó, se descubrió, y obligó a su exmarido a respetar el acuerdo. ¿El resultado? Un libro extraño, en el que se nota que faltan partes, pero que al mismo tiempo es apasionante, atrapante e hipnótico. Y es que los grandes escritores tienen eso. Carrère, está claro, es uno de ellos. (Anagrama, $ 690)

Lunáticos viajantes - Jorge Costigliolo

El fenómeno musical y cultural que representa la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se concentra en dos países: su Argentina natal y Uruguay. En el vínculo, el impacto y el legado de la banda platense en el margen oriental del Río de la Plata está centrado este repaso periodístico de Jorge Costigliolo, que reúne memorias personales, algunos archivos de la época, pero, sobre todo, los recuerdos de algunos fanáticos cuyas vidas están marcadas por la obra de Carlos Solari, Skay Beilinson y el resto de la banda: desde el futbolista Santiago “Bigote” López, que llegó a fingir lesiones para ir a ver a la banda, hasta el periodista Gustavo Rey, uno de los pocos que entrevistó a Solari en sus contadas visitas a Montevideo. En ellas, el grupo regaló algunas presentaciones memorables, tanto por lo bueno como por lo desastroso de, por ejemplo, el sonido del Palacio Peñarol, estadio que los recibió en sus primeras visitas; Uruguay, además, fue el escenario de uno de los últimos shows en vivo del grupo antes de su disolución. Lunáticos viajantes es una lectura imprescindible para cualquier “ricotero” y un retrato entretenido de la conexión entre un grupo mítico y polémico con uno de los pocos lugares del mundo con los que conectaron realmente. (Ediciones B, $ 490)

Goes to goes - Hoski

Un libro que saca a la superficie la belleza de la cotideaneidad, pero también su sordidez y la experiencia personal ante el paisaje cambiante de una ciudad, más concretamente de un barrio: Goes.

José Luis Gadea, Hoski, es profesor de literatura, poeta, narrador, editor, músico y performer, y todas esas facetas se espejan en los versos precisos de su último libro, Goes to Goes. Sexo, sustancias y fútbol se cruzan con la vivencia constante de vínculos pasados, el lugar que habita en un barrio con características tan universales como particulares, y los recuerdos que lo asaltan en cada recoveco de la memoria. El lector puede sumergirse en la lectura verso a verso, hasta convertirse en un privilegiado voyeur de la mente ajena. (Pez en el hielo, $ 450)

Los libros de mayo

Dos soledades - Gabriel García Márquez / Mario Vargas Llosa

La imagen es esta: es febrero de 1976, están proyectando la película Odisea en los Andes en un cine mexicano, y de repente Mario Vargas Llosa le pega una trompada a Gabriel García Márquez, que está a su lado. Por el golpe o el asombro, el colombiano queda tirado, sin entender muy bien lo que le pasó. Enseguida, la historia corre como pólvora: los dos representantes más laureados del Boom latinoamericano, a partir de allí, están enfrentados.

Nunca quedó muy claro qué fue lo que impulsó a Vargas Llosa a trompear a su colega del bigote, pero lo cierto es que la pelea fue paradigmática, hizo circular rumores sorprendentes y rompió la amistad de los dos escritores para siempre. Sin embargo, nueve años antes, cuando el peruano acababa de ganar el premio Rómulo Gallegos por La casa verde y el colombiano disfrutaba de las mieles de Cien años de soledad, ambos se encontraron en Lima para hablar de literatura en el marco de una charla académica, charla que fue catalogada de “épica” y que forjó su relación. Esa conversación se puede encontrar en librerías desde hace pocas semanas bajo el título Dos soledades. Un diálogo sobre la novela en América Latina. El libro anexa, además, entrevistas y una serie de fotografías de la época. Una época mucho más amistosa que la que vino luego del icónico puñetazo. (Alfaguara, $ 590)

Los nombres propios - Hugo Fontana

Un hombre muere asesinado en un hotel montevideano. Dos periodistas y un policía investigan el caso, rodeado de misterio y con una conexión directa con la figura de Emir Rodriguez Monegal, escritor, periodista, crítico literario y uno de los intelectuales de la Generación del 45, que sin embargo ha quedado algo postergado entre la academia y que fue también golpeado por otros integrantes de su generación. El después muerto había llegado a la capital para investigar la vida del autor y escribir su biografía, lo que hace que el relato policial, los giros y los escenarios clásicos del noir se crucen con el repaso biográfico, las citas textuales y el análisis de la obra de Rodríguez Monegal. Esto genera un híbrido que cambia constantemente de registro y de género y provoca un resultado atípico pero interesante dentro de las dos ramas de la literatura que unifica Hugo Fontana en esta historia. En ese sentido, al final importa tanto la resolución del misterio como el rescate y la revalorización de la figura del intelectual, que fue tanto un nombre clave de la literatura uruguaya, como un hombre marcado por las tragedias familiares y los duelos con sus colegas. (Estuario Editora, $ 790)

La tarde de los sucesos definitivos - Carlos Manuel Álvarez

Inmerso en la complejidad de las relaciones, los movimientos migratorios y la psicología de los personajes, Carlos Manuel Álvarez hilvana historias entre las calles de La Habana. Si bien su primera publicación, La tarde de los sucesos definitivos, se presenta como una colección de cuentos que se sostienen por sí solos, la narración transcurre en el mismo universo sofocante, los personajes coexisten, se mueven entre constantes referencias literarias y se encuentran a medida que el lector avanza rápidamente entre las páginas.

En ocasiones las fronteras entre los géneros literarios son difusas y las categorizaciones no pueden ser fieles a la narrativa. Es el caso de este libro, que desafía los límites y que llega a descubrir al final de sus últimas palabras un universo complejo, digno de una novela. El autor fue seleccionado entre los 39 mejores escritores de ficción menores de 40 años de América Latina por el Festival Bogotá39 y este año integra la lista de los mejores 25 narradores jóvenes en español de la revista Granta. (Criatura Editora, $ 350)