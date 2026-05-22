La dura crítica de Ignacio Ruglio al operativo policial en el Campeón del Siglo tras los incidentes, y el enojo de los hinchas de Peñarol en las redes sociales

Los incidentes ocurridos en el Campeón del Siglo tras la eliminación de Peñarol de la Copa Libertadores , sentenciada por el empate 1-1 ante Corinthians , generaron un profundo malestar en la dirigencia y la hinchada carbonera, y el presidente Ignacio Ruglio criticó con dureza el operativo policial del Ministerio del Interior.

Los desmanes ocurridos después del encuentro en las tribunas Cataldi y Damiani , en medio de la espera que tuvieron que pasar los hinchas de Peñarol porque los hinchas de Corinthians fueron retirados primero, dejó como saldo cuatro hinchas y cuatro policías heridos , ninguno de ellos de gravedad.

Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, que los hinchas de Corinthians salieran primero fue "acordado previamente en reunión de Coordinación con Conmebol y Representantes del Club Atlético Peñarol" , y también "fue comunicado previamente a la finalización del encuentro deportivo por alto parlante".

Sin embargo, Ruglio dijo en una entrevista con Sport 890 que discutió "una hora" con el ministro del Interior, Carlos Negro, "para que esto no pase". "Me dijeron que estaba decidido . Que ellos metían a la gente para adentro. Hay un video de un policía rompiéndole un palo en la cabeza a un hincha que venía caminando. Esto está raro", apuntó el mandatario aurinegro.

Peñarol 1-1 Corinthians: el aurinegro luchó hasta el final pero no tuvo claridad y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Incidentes en el Campeón del Siglo tras la eliminación de Peñarol: Interior informó que la salida tardía se pactó con el Carbonero, y reportó cuatro policías heridos

En esa misma línea, el dirigente Julio Trostchansky dijo en Carve Deportiva que la cúpula aurinegra apostó "hasta último momento" a que desde el Ministerio del Interior "cambiaran su intención de hacer salir primero a la parcialidad de Corinthians" y marcó que "cuando el partido termina con un resultado que no favorece a Peñarol también insistimos en que cambiaran y se negaron".

"¿Para qué dejar 40.000 personas encerradas en el estadio? Está mal. Es muy extraño lo que pasó ayer. Tiraron gas lacrimógeno para adentro del estadio. Mojaron a personas que no estaban haciendo nada en pleno invierno", continuó Ruglio, que cree que esto "lo armaron" para perjudicar a los hinchas, y afirmó que le mandó "una carta" en la madrugada a Negro pidiéndole que investigue lo sucedido.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a Referí que Negro citó este viernes a distintas autoridades policiales, entre ellas integrantes del área de Seguridad en el Deporte, para evaluar lo ocurrido en el Campeón del Siglo.

La rabia de los hinchas de Peñarol tras los incidentes ocurridos en el Campeón del Siglo

Los incidentes ocurridos este jueves causaron el enojo de los hinchas de Peñarol, que volcaron su rabia en las redes sociales con varios registros fílmicos de lo ocurrido.

"Insólito el ministerio que jueguen así con la gente, quedamos eliminados, todos re calientes y estos se dan el lujo de dejar a Peñarol siendo locatario 30 min (sic) en el estadio. Y ahí va la Policía y meta tirar y dar palo", comentó un usuario que compartió un video de un policía disparando una bala de goma.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nachodespaux/status/2057667235317956937?s=20&partner=&hide_thread=false Insólito el ministerio que jueguen así con la gente, quedamos eliminados, todos re calientes y estos se dan el lujo de dejar a Peñarol siendo locatario 30min en el estadio

Y ahí va la policía y meta tirar y dar palo, vamos a otros países y nos dan palo y jugamos en Uruguay y tmb pic.twitter.com/15YDZNfqhh — Ignacio Teixeira (@Nachodespaux) May 22, 2026

"Nadie les esta haciendo nada, van, tiran al montón y vuelven a su lugar, ¿alguien puede explicar que sentido tiene esto?", criticó otra persona que mostró a unos policías reunidos afuera del estadio disparando hacia adentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gonza1891_/status/2057695956640899337?s=20&partner=&hide_thread=false Nadie les esta haciendo nada, van, tiran al monton y vuelven a su lugar, alguien puede explicar que sentido tiene esto? pic.twitter.com/pdtTzC4vec — Gonzaa (@Gonza1891_) May 22, 2026

Otro usuario registró cómo la Policía tiró agua a algunos hinchas en medio de los incidentes para dispersarlos, y criticó: "Familias esperando para entrar con un frío infernal y los milicos tiran agua, son una escoria".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/kevvv_20/status/2057613372053450868?s=20&partner=&hide_thread=false familias esperando para entrar con un frío infernal y los milicos tiran agua, son una escoria pic.twitter.com/JOU9MuemAC — Kevv (@kevvv_20) May 22, 2026

Un usuario, incluso, pidió la renuncia del ministro Negro. "Claramente no sabe trabajar. Lo de ayer fue innecesario y acá está demostrado. Y ya es repetitivo. ¡Contra niños incluso!", lamentó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/razamanyacap/status/2057794982400958795?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy @OrsiYamandu tiene que poner los huevitos arriba de la mesa y pedirle la renuncia al inoperante de @CNegro7 que claramente no sabe trabajar. Lo de ayer fue innecesario y acá está demostrado. Y ya es repetitivo! Contra niños incluso! @CNegro7 hoy tiene que renunciar! pic.twitter.com/XM3nTrL69B — Raza Manya (@razamanyacap) May 22, 2026

"Tiros y palos a la salida de la Damiani, si no se derriba el vallado nos quedábamos a dormir en la tribuna, otro operativo de mierda, el presi vedette hablando para la radio", comentó otro hincha presente en el estadio, que también apuntó contra Ignacio Ruglio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Misterbichi_/status/2057657173488889973?s=20&partner=&hide_thread=false Tiros y palos a la salida de la Damiani, si no se derriba el vallado nos quedábamos a dormir en la tribuna, otro operativo de mierda, el presi vedette hablando para la radio pic.twitter.com/x68Vgbz3cC — Bicho (@Misterbichi_) May 22, 2026

El médico Eduardo Regueira también estuvo presente en el Campeón del Siglo, y contó en una entrevista con Carve Deportiva que "nunca" había vivido "lo que le pasó ayer" en ese estadio. "El miedo es al sentir las detonaciones, nunca en mi vida las había sentido y menos de la mano de mi hijo", relató.