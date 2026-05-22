El niño de 11 años baleado en Belvedere se encuentra estable, según nuevo parte médico

Un niño de 11 años se encuentra estable luego de haber sido baleado en el tórax en el barrio Belvedere mientras estaba en la calle junto a su padre y un grupo de menores , confirmó la Jefatura de Policía de Montevideo .

El hecho, divulgado en primera instancia por Telemundo (Canal 12), ocurrió sobre las 23:00 de este jueves en las inmediaciones de las calles José Freire y Emancipación.

Según el relato del padre del menor, un hombre de 35 años, ambos se encontraban en la vía pública junto a otros menores cuando dos personas que circulaban en moto pasaron por el lugar y, sin mediar palabra, efectuaron disparos hacia ellos.

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De acuerdo con el parte oficial, y según manifestaciones de familiares, tras escuchar entre cinco y seis detonaciones constataron que el menor presentaba una herida de arma de fuego.

Tras el ataque, el hombre trasladó al niño al Hospital del Cerro, donde los médicos constataron que presentaba una herida de arma de fuego en el abdomen y que su estado era grave. Posteriormente, el menor fue derivado al Hospital Pereira Rossell.

Sin embargo, con el pasar de las horas y minutos antes del mediodía, el parte médico indicó que la herida fue en la zona del tórax pero no resultó penetrante, por lo que el paciente se mantiene estable y no corre riesgo de muerte.

Hasta el momento los familiares del niño no realizaron la denuncia policial. En el caso trabajan efectivos policiales y Fiscalía.