Condenaron a un hombre de 59 años por enviar mensajes a una adolescente buscando "cometer delitos contra su integridad sexual"

La Justicia condenó a un hombre de 59 años por contactar a una adolescente con el propósito de cometer delitos contra su integridad sexual, informó la Jefatura de Policía de Rocha.

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El caso comenzó tiempo atrás, cuando una mujer mayor de edad denunció ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género que había encontrado en el celular de su hija de 15 años mensajes intercambiados con un adulto desconocido. Además, advirtió un cambio de actitud en la adolescente.

A partir de la denuncia, la Fiscalía y la Justicia de Familia dispusieron distintas diligencias, entre ellas la citación de las partes involucradas y una pericia al teléfono celular.

Las actuaciones continuaron en la órbita judicial y finalmente la Justicia Letrada de 6° Turno de Rocha condenó al hombre como autor penalmente responsable de un delito de contactar a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual, previsto en el artículo 277 bis del Código Penal.