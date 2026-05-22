Condenaron a un hombre de 59 años por enviar mensajes a una adolescente buscando "cometer delitos contra su integridad sexual"

La Justicia condenó a un hombre de 59 años por contactar a una adolescente con el propósito de cometer delitos contra su integridad sexual, informó la Jefatura de Policía de Rocha.
El caso comenzó tiempo atrás, cuando una mujer mayor de edad denunció ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género que había encontrado en el celular de su hija de 15 años mensajes intercambiados con un adulto desconocido. Además, advirtió un cambio de actitud en la adolescente.
A partir de la denuncia, la Fiscalía y la Justicia de Familia dispusieron distintas diligencias, entre ellas la citación de las partes involucradas y una pericia al teléfono celular.
Las actuaciones continuaron en la órbita judicial y finalmente la Justicia Letrada de 6° Turno de Rocha condenó al hombre como autor penalmente responsable de un delito de contactar a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual, previsto en el artículo 277 bis del Código Penal.
La pena impuesta fue de ocho meses de prisión en régimen de libertad a prueba, en el marco de un proceso abreviado.