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La Policía investiga la muerte de un hombre que cayó de un edificio en construcción en Cordón

Un equipo policial que patrullaba la zona encontró a un hombre tirado sobre la vía pública, en la intersección de Coronel Brandzen y Pablo de María

20 de mayo de 2026 10:46 hs
Captura de pantalla 2026-05-20 104438
Google Maps - ilustrativo

La Policía investiga la muerte de un hombre que fue hallado sin vida en la madrugada de este martes tras caer desde un edificio en construcción ubicado en el barrio Cordón.

Según informó la Jefatura de Policía, sobre las 04:00 un equipo policial que patrullaba la zona encontró a un hombre tirado sobre la vía pública, en la intersección de las calles Coronel Brandzen y Pablo de María, con abundante sangrado en la cabeza y sin aparentes signos vitales.

Al lugar concurrió una emergencia médica móvil y el médico actuante constató el fallecimiento de la víctima, que hasta el momento no fue identificada.

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A partir del análisis de cámaras de videovigilancia, los investigadores lograron establecer que el hombre había caído desde un edificio en construcción ubicado en esa esquina.

La Policía trabaja ahora para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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