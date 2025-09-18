Meteorólogo confirma la llegada de ciclón extratropical y advierte que "es grave" por las condiciones actuales: qué esperar

El meteorólogo Nubel Cisneros alertó sobre la llegada de un ciclón extratropical este sábado , el cual podría generar condiciones climáticas severas en diversas zonas del país. Según dijo el especialista en su espacio en Subrayado (Canal 10), la inclemencia " es grave porque estamos con temperaturas elevadas con alto índice de humedad , las condiciones propicias para generar alguna actividad eléctrica importante , alguna granizada como así también alguna racha de viento ".

En las próximas horas, Cisneros indicó que se inestabilizará la zona norte y el litoral, con probabilidad de algunos chaparrones. A medida que avance el jueves, las condiciones mejorarán y se espera que las temperaturas vuelvan a ascender, aunque la noche será fresca.

El panorama para los próximos días se presenta " de fresco a cálido, con humedad y nieblas ", lo que permitirá un viernes "de verano" con temperaturas de hasta 30°C en el norte y 25°C en el sur del país.

VERANILLO "La gente va a poder disfrutar": meteorólogo anunció que el veranillo se va a extender hasta la próxima semana

El sábado, el clima será "caluroso, pesado, desmejorando hacia la noche" , cuando un frente frío asociado a una depresión atmosférica ingresará desde el suroeste. Este fenómeno traerá lluvias y tormentas , según explicó Cisneros. No obstante, el domingo se prevé una mejora en las condiciones , con temperaturas que descenderán levemente, para dar paso a un inicio de primavera acorde a la época.

El pronóstico de Inumet para este jueves

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este jueves 18 de setiembre un día de condiciones inestables en todo el país, con cielos nubosos y cubiertos, lluvias y tormentas aisladas, y nieblas que podrían reducir la visibilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y los 23°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, se esperan lluvias y tormentas en la mañana y tarde, con temperaturas entre 14°C y 21°C. Los vientos serán del noreste, con ráfagas de hasta 40 km/h.

En el Este, las temperaturas comenzarán en 12°C, alcanzando los 20°C, con vientos de hasta 50 km/h en la costa. La jornada estará nubosa, con lluvias moderadas y tormentas aisladas por la tarde.

En el Oeste y Norte, se prevén temperaturas entre 13°C y 23°C, con lluvias, tormentas y nieblas en la mañana y condiciones similares en la tarde/noche. Los vientos serán del noreste, con ráfagas de hasta 40 km/h.