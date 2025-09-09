Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Meteorólogo anuncia "leve veranillo" y "calorcito" desde este martes: mirá hasta cuándo

Este martes "será una jornada a pleno sol", confirmó el especialista

9 de septiembre 2025 - 7:39hs
El tiempo, clima, tiempo libre, ciudad.
Foto: Leonardo Carreño

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que a partir de este martes 9 de setiembre se comenzará a gestar un "leve veranillo" que se extenderá durante los próximos días. Según dijo Cisneros a Subrayado, el fenómeno traerá consigo temperaturas agradables, aunque no se descarta la presencia de nubosidad durante la noche, especialmente en la zona costera.

Hasta el fin de semana inclusive, buen tiempo”, aseguró el experto, quien destacó que, a pesar de algunas nubes dispersas, las temperaturas serán "agradables, de calorcito".

La jornada comenzará fresca, marcado por restos de nubosidad en la frontera noreste, mientras que en el resto del país se registrarán nieblas y neblinas aisladas, pero "será una jornada a pleno sol", según el especialista.

A medida que avance la tarde, las temperaturas se elevarán de niveles frescos a templados, con cielo ligeramente nublado. Por la noche, el clima se mantendrá frío, especialmente en el interior.

Para el miércoles, las condiciones seguirán siendo similares, con una mañana fría y la posibilidad de nieblas en las zonas centro y este. En la tarde, se espera un clima templado en el sur y este del país, mientras que el norte experimentará temperaturas ligeramente cálidas. La nubosidad continuará avanzando hacia la noche por la zona costera.

Temas:

Meteorólogo Veranillo Nubel Cisneros

