Temperaturas "bastante agradables" y lluvias que "no llegan" al sur: meteorólogo adelanta cómo estará la semana en Uruguay

El meteorólogo Guillermo Ramis dijo este lunes, en su intervención en Informativo Sarandí (Radio Sarandí), que la jornada comenzó con lluvias en varias regiones del país, especialmente en el norte, centro, noreste y este, tal como había adelantado la semana pasada, pero no espera que las lluvias lleguen al sur del país.

A pesar de las lluvias en algunas zonas, el especialista aseguró que la lluvia no llegará al sur en el transcurso de la semana. "Me parece que no, en la semana no hay lluvia", dijo Ramis. Además, adelantó que las temperaturas, tanto mínimas como máximas, serán "bastante agradables", y destacó que, tras el paso de un frente frío el jueves, la humedad disminuirá un poco. "La semana pasada fue un invierno bastante crudo", comentó Ramis.

"La humedad está un poco alta todavía, pero después del pasaje de frente frío el jueves, va a disminuir un poco", agregó Ramis.

Pronóstico por días A continuación, el pronóstico detallado para los próximos días, según el meteorólogo:

Lunes 8 de septiembre : Mínima de 11°C , máxima de 15°C , cielo cubierto.

Martes 9 de septiembre : Mínima de 10°C , máxima de 17°C , algo nuboso.

Miércoles 10 de septiembre : Mínima de 10°C , máxima de 22°C , nuboso por la mañana, soleado por la tarde.

Jueves 11 de septiembre : Mínima de 12°C , máxima de 18°C , soleado, pasa un frente frío.

Viernes 12 de septiembre : Mínima de 10°C , máxima de 15°C , algo nuboso.

Sábado 13 de septiembre : Mínima de 9°C , máxima de 19°C , nuboso.

Domingo 14 de septiembre: Mínima de 12°C, máxima de 20°C, abundante nubosidad. "La semana no va a ser muy fría, pero después del frente frío del jueves, va a haber un poco más de frío para el fin de semana", adelantó Ramis.