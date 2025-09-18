Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Un ave en la nueva camiseta de Peñarol; ¿a qué se debe la presencia de esa imagen en la casaca que estrenaron los carboneros?

Entre los detalles de la nueva camiseta de Peñarol se destaca la presencia de un loro en una etiqueta; conocé la historia

18 de septiembre 2025 - 9:29hs

La nueva camiseta de Peñarol que fue presentada este miércoles, inspirada en el segundo quinquenio del club, cuenta con muchos detalles y entre ellos se destaca la presencia de un ave en una etiqueta.

El loro en la camiseta de Peñarol
El loro en la camiseta de Peñarol

El loro en la camiseta de Peñarol

El loro en la camiseta de Peñarol

Entre los detalles de la camiseta se destaca la presencia de un loro en una etiqueta.

Peñarol 
FÚTBOL SALA

El fútbol sala de Peñarol lo hará disputar una nueva final Intercontinental en su historia: los hinchas piden entradas para ir a Mallorca y el torneo local lleva un mes parado

La nueva camiseta de Peñarol inspirada en el segundo quinquenio del club, lucida por Javier Méndez
PEÑAROL

El video de la nueva camiseta de Peñarol inspirada en el segundo quinquenio que logró el club, cuánto cuesta y desde cuándo se vende

Se trata de un homenaje al “Loro Quinquenio”, la mascota que tenía el entonces presidente aurinegro, el contador José Pedro Damiani, quien lo bautizó con ese nombre.

0021471252.webp
José Pedro Damiani y la Libertadores de 1987
José Pedro Damiani y la Libertadores de 1987

El ave llegó a la casa del presidente como un regalo de sus nietos.

El loro que predijo el quinquenio

En esos años, Damiani participaba de la audición partidaria Peñarol Verdad, por la radio CX 10 Continente, e hizo conocer la historia de su loro

El contador contó que el día del recordado partido entre Nacional y Defensor Sporting, en el que los carboneros necesitaban un triunfo de los albos que luego se consumó con el famoso gol de Juan Ramón Carrasco, lo primero que le dijo el loro fue “Peñarol quinquenio”.

José Pedro Damiani y el Loro Quinquenio
José Pedro Damiani y el Loro Quinquenio

José Pedro Damiani y el Loro Quinquenio

Tras ese acierto, Damiani consultaba a su mascota para preguntarle si veía a los carboneros logrando los cinco títulos consecutivos, como finalmente ocurrió.

El presidente carbonero también destacó a su loro por su vaticinio cuando los resultados no aparecían: “Comenzó a decirlo cuando nos daban por muertos".

20250917 La nueva camiseta de Peñarol inspirada en el segundo quinquenio del club, lucida por Javier Méndez
La nueva camiseta de Peñarol inspirada en el segundo quinquenio del club, lucida por Javier Méndez

La nueva camiseta de Peñarol inspirada en el segundo quinquenio del club, lucida por Javier Méndez

Temas:

Peñarol camiseta quinquenio de Peñarol

Seguí leyendo

Las más leídas

Fabricio Díaz junto a su novia en las aguas del Golfo Pérsico en Doha, Qatar
URUGUAYOS

El campeón del mundo con Uruguay que Catar quiere en su selección; mirá lo que pasó con Fabricio Díaz y lo que dijeron desde su entorno

Cinco cosas que no sabías de Julia Paternain, la uruguaya que ganó el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

Cinco cosas que no sabías de Julia Paternain, la uruguaya que ganó el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025

Maximiliano Silvera festeja su gol para Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura
COPA AUF URUGUAY

Mirá las razones por las que Tacuarembó no aceptó el pedido de Peñarol de cambiar la fecha del partido por Copa AUF Uruguay

Ignacio Ruglio presidente de Peñarol
PEÑAROL

El sorpresivo festejo de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, desde el exterior del país

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos