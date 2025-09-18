Un ave en la nueva camiseta de Peñarol; ¿a qué se debe la presencia de esa imagen en la casaca que estrenaron los carboneros?

La nueva camiseta de Peñarol que fue presentada este miércoles , inspirada en el segundo quinquenio del club, cuenta con muchos detalles y entre ellos se destaca la presencia de un ave en una etiqueta.

Como informó Referí, la flamante casaca rinde homenaje al quinquenio que lograron los mirasoles al ganar los cinco campeonatos uruguayos disputados entre 1993 y 1997.

El loro en la camiseta de Peñarol

Entre los detalles de la camiseta se destaca la presencia de un loro en una etiqueta.

Se trata de un homenaje al “Loro Quinquenio”, la mascota que tenía el entonces presidente aurinegro, el contador José Pedro Damiani, quien lo bautizó con ese nombre.

0021471252.webp José Pedro Damiani y la Libertadores de 1987 M. I. HIRIART

El ave llegó a la casa del presidente como un regalo de sus nietos.

El loro que predijo el quinquenio

En esos años, Damiani participaba de la audición partidaria Peñarol Verdad, por la radio CX 10 Continente, e hizo conocer la historia de su loro

El contador contó que el día del recordado partido entre Nacional y Defensor Sporting, en el que los carboneros necesitaban un triunfo de los albos que luego se consumó con el famoso gol de Juan Ramón Carrasco, lo primero que le dijo el loro fue “Peñarol quinquenio”.

José Pedro Damiani y el Loro Quinquenio José Pedro Damiani y el Loro Quinquenio

Tras ese acierto, Damiani consultaba a su mascota para preguntarle si veía a los carboneros logrando los cinco títulos consecutivos, como finalmente ocurrió.

El presidente carbonero también destacó a su loro por su vaticinio cuando los resultados no aparecían: “Comenzó a decirlo cuando nos daban por muertos".