Rapiñaron a tres adolescentes que salían de la UTU de Colón y piden mayor presencia policial en la zona: "Mi hijo tiene miedo de venir"

Tres adolescentes que salían de la UTU de Colón fueron rapiñados este miércoles, y la madre de uno de ellos lamentó que su hijo "tiene miedo" de asistir a ese centro por la violencia que se vive en sus alrededores.

Según informó Telenoche, este miércoles por la mañana los menores estaban saliendo de la UTU, ubicada en las calles Camino Colman y César Mayo Gutiérrez , cuando se percataron de que dos hombres los estaban siguiendo.

Los jóvenes intentaron volver al centro educativo, pero fueron interceptados por los dos ladrones , que los amenazaron con armas de fuego y les robaron sus pertenencias.

"Lo primero que hizo fue ponerse a llorar ; lloraba y lloraba. Le dije: ‘¿Qué te pasó?’, porque me asusté; yo me estaba aprontando para ir a trabajar. Me dijo: ‘Mamá, me robaron , me mostraron un arma de fuego y me sacaron el celular" , dijo Romina, la madre de uno de los adolescentes a Telenoche.

"Mi hijo ahora tiene miedo de ir a la UTU. Todos los días hay un robo, una pelea o un cuchillo", lamentó la mujer, que quiere que pongan un patrullero en la zona del instituto para que los estudiantes puedan ir a "estudiar con tranquilidad".

Miguel Curbelo, director del centro, expresó por su parte que "dentro de la escuela no han habido problemas", pero si se han dado incidentes "en la salida y en las inmediaciones". "Hay mucha violencia en la zona", lamentó.

Al igual que la madre del alumno, Curbelo cree que "una base de policías permanente o que haya más presencia" ayudaría a mejorar la situación, ya que "cuando la Policía se para allí, abajo de un árbol, ya es disuasivo y no hay problemas".