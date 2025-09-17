"Siempre anduvo fuera de la ley": el historial delictivo de "El Pelón", buscado por el asesinato de una enfermera en Playa Verde

Los crímenes le costaron pasar "muchos años" internado en un centro del INAU , contó el jefe de Policía de Maldonado Víctor Trezza. Pero el hombre, hoy de 32 años, siguió con "un largo historial delictivo" que hoy lo tiene como protagonista de una intensa búsqueda para dar con el autor del homicidio de una enfermera de 26 años asesinada en Playa Verde la semana pasada .

Por el caso de esta enfermera, Taliha Tuvy, hay un imputado como coautor del hecho , que además es tío de "El Pelón" . El imputado tendrá seis meses de prisión preventiva , mientras avanza la investigación y se realiza un juicio en su contra.

PRÓFUGO El hombre que es buscado por homicidio de una joven en Playa Verde está requerido por otros dos asesinatos cometidos en menos de una semana

MALDONADO Una mujer de 26 años fue asesinada a balazos mientras estaba adentro de un auto en Playa Verde

La víctima del más reciente asesinato de "El Pelón" estaba en el auto con su pareja cuando ocurrió la rapiña, en la que recibió dos disparos en el pecho. El joven, que sobrevivió, relató a la Policía que fueron víctimas de un robo y poco después del crimen esa se convirtió en la única línea de investigación.

El hecho sucedió en la Rambla Costanera de Playa Verde. Los delincuentes, señaló Trezza, vieron entrar el auto en la zona y salieron "a rapiñarlo" porque "les venía fallando la moto".

La Policía catalogó el hecho como "un caso totalmente aislado" en la zona. "La única rapiña que tuvimos en el mes", agregó.

Que Playa Verde sea una zona con "mucha videovigilancia" de cámaras públicas y privadas", y que existieran otros "indicios" en el caso fueron claves para determinar que "El Pelón" y su tío estaban vinculados.

Además del asesinato de la joven, el delincuente está requerido por otros dos homicidios en Canelones, departamento en el que vivía antes de cometer el asesinato.

El hombre es buscado en todo el país por los tres homicidios, en operativos que han llevado a la Policía a buscarlo hasta en la ciudad de Minas, aunque, por ahora, sin éxito.

"El Pelón", que está siendo buscado por la Policía como responsable del hecho, "siempre anduvo fuera de la ley", contó el jefe de Policía. Fue el autor de tres homicidios cuando era menor de edad, entre 2010 y 2011.

Tras cumplir su condena en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), ya siendo mayor de edad fue enviado a prisión "por delitos de estupefacientes, violencia doméstica e incendios", contó el jerarca.

El Pelón y los tres homicidios que cometió cuándo era menor de edad

Recorida-INISA-DB_13.webp Diego Battiste

El hoy adulto de 32 años prófugo de la Justicia por tres homicidios, ya había cometido otros tres asesinatos cuando tenía 17, como indican artículos periodísticos de El Observador de ese entonces.

Cometió su primer asesinato en junio de 2010, cuando mató a un comerciante. El juez Juvenal Javier dispuso que fuera internado en una dependencia del INAU bajó el régimen de “semi-libertad” con internación por un plazo de dos años, contó el encargado de Relaciones Públicas de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat en aquel momento.

Pero en una de las salidas transitorias cometió el segundo homicidio (en octubre), cuando mató de varios disparos desde una moto a un hombre de 33 años porque, según declaró ante el juez, se había “metido” con su hermana. Fue entonces que se lo volvió a internar bajo el régimen de privación absoluta de libertad.

En esa instancia la abogada defensora del adolescente solicitó varias diligencias que, según Oxandabarat, demoraron el proceso. Cumplidos los 60 días de internación provisoria que preveía el Código de la Niñez y la Adolescencia, y dado que el juez no había dictado sentencia de primera instancia, "El Pelón" recuperó su libertad el 30 de diciembre.

Cuatro días después cometió el tercer asesinato. Esta vez contra repartidor de cigarrillos. El juez de Ciudad de la Costa, Allen Denby, condenó al todavía adolescente a cinco años de privación de libertad. Esa era la condena máxima de encierro que permitía el Código de la Niñez y la Adolescencia de ese entonces.