Detuvieron en Canelones a uno de los sospechosos por el homicidio de una joven en Playa Verde

La Policía detuvo este lunes en Canelones a uno de los dos sospechosos por el homicidio de una joven de 26 años en Playa Verde , Maldonado, ocurrido el pasado viernes.

Según informaron fuentes de la Jefatura de Policía de Maldonado a El Observador, la Jefatura de Canelones detuvo al implicado, de 47 años, en un allanamiento realizado en Colonia Nicolich.

El hombre, llamado Richard Eduardo Ramírez Machado , era buscado desde este domingo junto a José Carlos Machado González , de 32 años y aún prófugo.

SOSPECHOSO Crimen en Playa Verde: Policía detuvo a "posible sospechoso" por el asesinato de la joven de 26 años

INVESTIGACIÓN Fiscalía de Maldonado liberó al único detenido por el homicidio de una joven en Playa Verde: buscan a dos sospechosos

La Policía solicitó la colaboración a la población para encontrar a los dos implicados horas después de que la fiscal de Maldonado Ana Laura Rosés liberara a un presunto sospechoso tras concluir que no había sido partícipe del crimen.

Ramírez Machado será trasladado este lunes por la tarde ante la Fiscalía de Canelones, por otros hechos que se investigan en ese departamento, detallaron desde la Jefatura de Maldonado en un comunicado.