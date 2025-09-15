Dólar
/ Nacional / POLICIAL

Murió el hombre de 35 años que fue baleado el domingo en Barros Blancos: detuvieron al autor del homicidio

Fuentes de la Jefatura de Canelones marcaron que la víctima discutió con un hombre, que en medio del altercado le propinó un disparo en el cráneo

15 de septiembre 2025 - 13:19hs
Barros Blancos. (Archivo)

Barros Blancos. (Archivo)

Leonardo Carreño

El hombre de 35 años que recibió un balazo en la cabeza este domingo en Barros Blancos falleció este lunes tras un día internado y la Policía de Canelones detuvo en las últimas horas al autor del homicidio, informaron fuentes de la Jefatura del departamento.

El hecho ocurrió este domingo por la mañana en las calles Camino Ventura y José García de Barros Blancos. Según informó la Jefatura canaria en un comunicado, la víctima discutió con un hombre, que en medio del altercado le disparó en el cráneo.

El herido fue trasladado al Hospital de Pando en estado grave y luego fue derivado al Hospital de Clínicas, donde falleció este lunes.

Tras la muerte del hombre, el caso comenzó a investigarse como un homicidio. Las autoridades ya tenían identificado al presunto autor del crimen, un hombre de 33 años con varios antecedentes penales que fue detenido este lunes en Canelones.

El implicado comparecerá en las próximas horas ante la fiscal de Pando Cecilia Saavedra, a cargo de la investigación.

