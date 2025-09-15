El hombre de 35 años que recibió un balazo en la cabeza este domingo en Barros Blancos falleció este lunes tras un día internado y la Policía de Canelones detuvo en las últimas horas al autor del homicidio, informaron fuentes de la Jefatura del departamento.
Murió el hombre de 35 años que fue baleado el domingo en Barros Blancos: detuvieron al autor del homicidio
Fuentes de la Jefatura de Canelones marcaron que la víctima discutió con un hombre, que en medio del altercado le propinó un disparo en el cráneo